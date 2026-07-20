WhatsApp Privacy Avanzata: Guida Completa per Proteggere Chat, Foto e Stato su Android e iPhone

Hai mai controllato chi può vedere la tua foto profilo su WhatsApp o quando sei stato online l’ultima volta? Sembra una cosa da poco, eppure dietro a quei piccoli dettagli si nasconde un mondo di impostazioni che possono davvero proteggere la tua privacy. WhatsApp non è solo una piattaforma di messaggi, è anche un insieme di strumenti per gestire i tuoi dati. Peccato che molti di questi restino nascosti o, più spesso, ignorati. Eppure, bastano pochi accorgimenti per mantenere il controllo sulla propria riservatezza, soprattutto in un’app usata da milioni di persone ogni giorno.

Chi può vedere foto, stato e ultimo accesso? Ecco come scegliere

Al centro delle impostazioni privacy di WhatsApp c’è la possibilità di decidere chi può vedere la tua foto profilo, il tuo stato o l’ultimo accesso. Basta andare su “Impostazioni > Privacy” e scegliere tra “Tutti”, “I miei contatti”, “Nessuno” o “I miei contatti tranne…”. Quest’ultima opzione è molto comoda per nascondere certe cose a qualcuno senza dover bloccare o cancellare il contatto.

Se limiti la visibilità, chi non è nei tuoi contatti non vedrà né la foto né gli aggiornamenti di stato. Per l’ultimo accesso puoi scegliere di mostrarlo solo ai contatti o a nessuno, così da non far sapere agli estranei quando sei online. Attenzione però: se nascondi il tuo ultimo accesso, non potrai vedere quello degli altri.

Insomma, queste impostazioni ti aiutano a comunicare senza stare troppo esposto.

Spunte blu e notifiche: come aumentare il controllo

Le spunte blu, quelle che indicano se hai letto un messaggio, sono fonte di stress per molti. Puoi spegnerle facilmente nelle impostazioni privacy: basta una levetta per disattivare la conferma di lettura.

C’è però una differenza nelle chat di gruppo: lì le spunte blu non si possono disattivare, perché funzionano automaticamente per tutti.

Un’altra funzione utile riguarda i messaggi da numeri sconosciuti, cioè non salvati in rubrica. WhatsApp ti dà la possibilità di silenziare le notifiche di questi messaggi, evitando così di essere disturbato da spam o messaggi indesiderati. I messaggi restano comunque visibili nell’app, ma senza suoni o notifiche lampeggianti. Così puoi gestire la situazione senza dover bloccare nessuno.

Bloccare media indesiderati e proteggere il proprio account

Tra le opzioni avanzate, WhatsApp permette anche di bloccare la visualizzazione automatica di foto, video o altri media da certi contatti. Questo evita di scaricare contenuti indesiderati o che potrebbero violare la tua privacy.

Puoi personalizzare questa funzione per singoli contatti o gruppi, mantenendo così un controllo più stretto rispetto a cancellare manualmente i file.

Non va dimenticata poi l’autenticazione a due fattori, che si attiva sempre nelle impostazioni. Serve a mettere un secondo codice di sicurezza quando si accede a WhatsApp da un dispositivo nuovo, riducendo il rischio di accessi non autorizzati o furti d’identità.

Usare bene questi strumenti significa tenere sotto controllo le proprie informazioni personali in un’app ormai fondamentale per comunicare.