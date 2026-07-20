Nazionale paralimpica di calcio abbandonata in aeroporto: voli senza posti per carrozzine

Sei atleti paralimpici italiani, in attesa di volare a Glasgow per un torneo internazionale di powerchair soccer, si sono ritrovati abbandonati all’aeroporto. Il volo easyJet, prenotato e confermato, è partito senza di loro. Un episodio che ha mandato in tilt la preparazione della nazionale, in vista dei mondiali in Argentina. La rabbia della squadra e della federazione è palpabile: nessuno si aspettava un trattamento del genere, soprattutto in un momento così cruciale.

Il caos in aeroporto prima della partenza per Glasgow

Il gruppo di sei atleti della nazionale italiana di powerchair soccer doveva imbarcarsi su un volo diretto a Glasgow, dove li aspettava un torneo fondamentale per la preparazione ai mondiali in Argentina. Sul tabellone dell’aeroporto il volo easyJet risultava regolarmente confermato, ma qualcosa è andato storto al momento dell’imbarco.

Gli atleti, in possesso di tutte le documentazioni sanitarie e sportive richieste, si sono presentati puntuali ai controlli. Eppure, per ragioni tecniche o organizzative ancora da chiarire, sono stati bloccati in sala d’imbarco e non fatti salire a bordo. Nessuna comunicazione tempestiva o giustificazione ufficiale è arrivata dalla compagnia o dalle autorità aeroportuali, lasciando la squadra nel caos e con un programma saltato.

Il danno non è stato solo emotivo: è stato compromesso un piano di allenamento cruciale, pensato per preparare al meglio la nazionale. Organizzare un viaggio per atleti con disabilità richiede tempi e risorse precise; ogni intoppo mette a rischio la riuscita sportiva.

Federazione sotto choc: le conseguenze e la reazione

Immediatamente dopo il disservizio, la federazione italiana di Powerchair Soccer ha chiesto spiegazioni a easyJet. Dal loro punto di vista, si è trattato di una grave mancanza che ha calpestato i diritti di sei atleti speciali. Un errore logistico di questo tipo non può essere accettato, soprattutto quando riguarda una squadra paralimpica.

La federazione ha sottolineato che il viaggio era stato organizzato con largo anticipo, tenendo conto di tutte le esigenze di accessibilità e trasporto delle attrezzature. Un disservizio simile frena mesi di lavoro e rischia di compromettere la preparazione in vista del mondiale. La mancata partecipazione al torneo in Scozia mette a dura prova la squadra.

Sono in corso contatti formali tra federazione, compagnia e autorità dei trasporti per chiarire la situazione e evitare che episodi simili si ripetano. Nel frattempo, la nazionale sta valutando come riorganizzare il viaggio per recuperare il tempo perso prima della sfida in Argentina.

Il valore della nazionale italiana di powerchair soccer

La nazionale italiana di calcio in carrozzina elettrica, nota come Powerchair Soccer, è un punto di riferimento nel panorama paralimpico internazionale. Gli atleti si allenano ogni giorno per superare barriere e difficoltà, non solo sul campo ma anche nelle complessità logistiche, sociali e sanitarie che li circondano.

Partecipare a tornei come quello di Glasgow significa confrontarsi con avversari di pari livello, mettere alla prova schemi tattici, valutare la forma fisica e rafforzare l’intesa di squadra. Ogni partita è una sfida che serve a costruire un gruppo solido.

Inoltre, la visibilità della nazionale aiuta a diffondere una cultura dell’inclusione, sensibilizzando l’opinione pubblica sulle capacità delle persone con disabilità. Eventi internazionali come il mondiale in Argentina attirano l’attenzione su temi importanti come accessibilità e pari opportunità nello sport.

Il disguido aereo di Glasgow rischia quindi di mettere in difficoltà non solo la preparazione tecnica, ma anche l’impegno italiano nel promuovere uno sport inclusivo. Ogni inciampo va affrontato con serietà e rigore.

Le prossime mosse della nazionale dopo il rinvio

Dopo il mancato imbarco e il fallimento della trasferta immediata, la nazionale italiana di powerchair soccer deve ripensare il proprio calendario di allenamenti e gare. La federazione ha già espresso l’intenzione di programmare una nuova partenza, scegliendo mezzi o compagnie più affidabili.

La preparazione resta la priorità, soprattutto in vista del mondiale di dicembre in Argentina. Nei prossimi mesi gli atleti dovranno sfruttare ogni occasione per mantenersi in forma, affinare la tecnica e lavorare sull’intesa di squadra con allenamenti intensi e partite amichevoli in Italia.

Parallelamente, continueranno i contatti con aeroporti e compagnie per garantire trasporti sicuri e adeguati alle esigenze mediche e tecniche degli atleti. Questo primo fallimento mette in luce quanto sia fondamentale un’organizzazione attenta e responsabile.

Il monitoraggio costante dello stato di salute e della preparazione del gruppo sarà decisivo per mantenere la competitività italiana nei prossimi appuntamenti internazionali. L’obiettivo resta quello di presentarsi uniti e pronti a rappresentare il Paese con orgoglio ai mondiali di dicembre.