Impatto spaziale: detrito SpaceX da 12 metri colpirà la Luna il 5 agosto per studiare collisioni

Un pezzo di oltre quattro tonnellate sta per schiantarsi sulla Luna, a quasi 9.000 chilometri all’ora. Succederà l’8 agosto 2025, quando un frammento dello stadio superiore di un razzo Falcon 9 di SpaceX, rimasto in orbita dal gennaio scorso, cadrà sulla superficie lunare. Nessuno sulla Terra deve preoccuparsi: il frammento è ormai un visitatore silenzioso del nostro satellite naturale. Più che un pericolo, questo impatto rappresenta un’occasione unica per osservare in tempo reale come grandi detriti interagiscono con la Luna.

Cos’è questo detrito e da dove arriva

Il “colpevole” è lo stadio superiore di un Falcon 9, uno dei razzi più usati da SpaceX per mandare satelliti e rifornimenti nello spazio. Il pezzo, lungo circa 12 metri e dal peso stimato di 4 tonnellate, ha orbitato per mesi dopo il lancio di inizio 2025. Questi stadi superiori, una volta completata la loro missione, possono restare in orbita per molto tempo prima di cadere o disintegrarsi.

Nonostante le dimensioni, il frammento non perderà velocità fino al momento dell’impatto sulla Luna, dove sbatterà a oltre 8.700 chilometri orari. Non è una novità che pezzi di razzi o satelliti fuori uso finiscano per schiantarsi sulla Luna: la sua gravità tende ad attrarre molti detriti spaziali. Combinando metallo e residui di carburante, questi oggetti creano impatti che lasciano segni evidenti sulla superficie lunare.

Un impatto che diventa laboratorio scientifico

L’impatto del 5 agosto non è solo un fatto da cronaca, ma un’occasione preziosa per gli scienziati. Le agenzie spaziali e gli esperti planetari seguono con attenzione questi episodi perché offrono la possibilità di mettere alla prova i modelli teorici con dati reali.

L’energia sprigionata dall’urto a quasi 9.000 chilometri orari farà saltare la superficie lunare, generando un cratere che potrà essere studiato da vicino da sonde come il Lunar Reconnaissance Orbiter, che sorvola la Luna da più di dieci anni. Le immagini raccolte aiuteranno a capire meglio come si formano i crateri, come si distribuiscono i materiali espulsi e quali cambiamenti geologici ne derivano.

In più, approfondire questi meccanismi è fondamentale per preparare le missioni future, proteggere gli astronauti e valutare i rischi per eventuali basi lunari. Studiare un impatto causato da un oggetto di cui si conosce la composizione e la velocità è un vantaggio unico per la scienza dei crateri da collisione.

Nessun pericolo per la Terra: la traiettoria è sotto controllo

Nonostante le dimensioni e il peso, questo frammento non rappresenta alcuna minaccia per il nostro pianeta. La sua traiettoria è monitorata con precisione dagli enti spaziali, che escludono qualsiasi rischio di rientro nell’atmosfera terrestre o di caduta sul suolo.

I pezzi più grandi di razzi e satelliti obsoleti finiscono spesso in orbite instabili, ma oggi gli strumenti di tracciamento permettono di prevederne il destino con buona precisione. In questo caso, lo stadio superiore del Falcon 9 è già in rotta verso la Luna e l’impatto è previsto senza sorprese.

Questo episodio testimonia la crescente complessità nella gestione dei detriti spaziali, un tema sempre più urgente con l’aumento delle missioni commerciali e governative intorno alla Terra. La sicurezza di astronauti, infrastrutture e persone rimane la priorità assoluta per gli esperti, che vedono in questo evento un’occasione di studio sotto controllo, lontano da rischi diretti ma prezioso per capire come gestire il traffico spaziale nel futuro.