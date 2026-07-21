Popillia japonica in Italia: superate 1 milione di catture, minaccia per 300 specie di piante nel Nord

Nel 2026, le trappole nel Nord Italia hanno catturato una quantità mai vista prima di Popillia japonica, il maggiolino giapponese. Un’invasione silenziosa ma aggressiva, che ha messo in allarme agricoltori e amministrazioni locali. Non è solo un fastidio: le larve scavano sotto terra, rovinando le radici, mentre gli adulti si nutrono voracemente delle foglie di più di 300 piante diverse. Le conseguenze rischiano di essere pesanti, sia per l’economia che per l’ambiente. Così, le regioni colpite hanno già iniziato a elaborare strategie biologiche per contenerne la diffusione, cercando di arginare quella che potrebbe diventare una vera e propria emergenza.

Nord Italia sotto assedio: dove e quanto si è diffusa la Popillia japonica

Nel 2026, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna hanno visto un’impennata nelle catture di questo coleottero. Le trappole dislocate in città e aree agricole hanno registrato numeri mai visti prima, segno che l’insetto si è ben adattato al clima e al territorio. Non è più confinato alle zone a rischio tradizionale, ma si spinge anche in aree rurali meno urbanizzate, confermando un consolidamento della sua presenza e la possibilità di una invasione stabile.

Le larve, che vivono nelle radici, indeboliscono le piante rendendole più vulnerabili a malattie e siccità. Gli adulti, invece, divorano le foglie di frutteti, giardini e piante ornamentali, complicando la gestione dell’infestazione perché non si limitano a una singola specie. Senza un intervento coordinato, il rischio di perdita è alto su più fronti.

Lotta biologica e piani regionali: come si prova a contenere il maggiolino giapponese

Le regioni del Nord hanno risposto alla minaccia con piani di lotta biologica. Si punta su antagonisti naturali, come parassiti e funghi specifici, e su trappole a feromoni per tenere sotto controllo la popolazione. L’uso di insetticidi chimici è ridotto al minimo per non danneggiare l’ecosistema e gli insetti utili.

Accanto agli interventi sul campo, si è lanciata una campagna informativa per cittadini, agricoltori e tecnici, con l’obiettivo di coinvolgerli nella raccolta manuale degli adulti. Questo metodo, semplice e a basso impatto, si conferma tra i più efficaci per limitare la diffusione senza alterare gli equilibri naturali.

Sul territorio, si mantengono attivi programmi di sorveglianza costante per individuare tempestivamente nuovi focolai e valutare la gravità dell’infestazione. Il coordinamento tra regioni e lo scambio di dati hanno permesso di standardizzare le azioni di controllo, preparando il terreno per un intervento più mirato nella prossima stagione.

I cittadini chiamati in causa: trappole, raccolta manuale e buone pratiche

Il coinvolgimento della popolazione è fondamentale nella lotta contro la Popillia japonica. Le autorità mettono in guardia dall’uso di trappole non autorizzate, che possono interferire con i monitoraggi ufficiali e catturare specie non bersaglio, mettendo a rischio la biodiversità.

Al contrario, la raccolta manuale degli insetti adulti resta il metodo più sicuro ed efficace. I cittadini sono invitati a intervenire soprattutto durante le ore diurne nei periodi più caldi, quando il maggiolino è più attivo. Serve costanza, ma ogni esemplare rimosso aiuta a contenere la diffusione.

Gli esperti raccomandano inoltre di evitare irrigazioni eccessive nei giardini, che favoriscono lo sviluppo delle larve nel terreno, e di segnalare tempestivamente eventuali nuovi avvistamenti. Solo con un lavoro di squadra tra istituzioni e comunità sarà possibile tenere sotto controllo l’infestazione e proteggere colture e aree verdi.