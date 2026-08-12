Telegram: come attivare chat segrete e verifica a due passaggi per massima privacy e sicurezza

Può sembrare scontato, ma anche su Telegram, una delle app di messaggistica più usate al mondo, le nostre chat non sono automaticamente al sicuro. Quel messaggio privato, scambiato con un amico o un collega, potrebbe facilmente finire nelle mani sbagliate. Eppure, Telegram mette a disposizione diversi strumenti di protezione, spesso sottovalutati o ignorati dagli utenti. Bastano pochi minuti per imparare a configurarli correttamente e dormire sonni un po’ più tranquilli. Non serve essere esperti: serve solo un po’ di attenzione.

Chat segrete: la sicurezza che fa la differenza

Tra tutte le opzioni di Telegram, le chat segrete sono le più sicure. Qui i messaggi sono criptati end-to-end, cioè solo chi li manda e chi li riceve può leggerli. Nessun server, nessun intermediario li conserva o può accedervi. Inoltre, le chat segrete non si sincronizzano tra dispositivi, così si mantiene il controllo totale su cosa resta e per quanto tempo.

Per aprirne una basta scegliere il contatto, aprire il menu e selezionare “chat segreta”. Da quel momento ogni messaggio sarà protetto da questa crittografia. Si può anche attivare un timer: i messaggi spariscono da soli dopo un certo periodo, da pochi secondi a giorni. Un modo semplice per limitare il rischio che qualcuno li veda.

Attenzione però: nelle chat segrete non si possono fare backup o inoltrare messaggi, proprio per salvaguardare la privacy. Su alcuni dispositivi è possibile bloccare gli screenshot, così si impedisce di catturare le conversazioni. Perciò, se volete parlare di cose delicate o scambiare dati riservati, questa è la strada giusta.

Autoeliminazione dei messaggi: cancellare senza pensieri

Telegram offre anche una funzione comoda per cancellare automaticamente i messaggi nelle chat normali. Serve a non lasciare tracce di informazioni personali più a lungo del necessario. Si può scegliere di far sparire la cronologia dopo 24 ore o fino a una settimana.

Basta andare nelle impostazioni della chat e impostare il timer di autoeliminazione. Da quel momento i messaggi più vecchi scompaiono da soli, senza dover intervenire manualmente. Oltre a garantire più privacy, si libera spazio sul telefono.

Questa funzione è utile soprattutto per chi condivide dati sensibili o vuole tenere il telefono più pulito possibile. Ricordate però che i messaggi inoltrati o salvati da altri rimangono fuori da questa cancellazione automatica. Per una protezione completa, conviene usarla insieme ad altre misure di sicurezza.

Verifica in due passaggi: un blocco in più contro gli intrusi

Un altro passo fondamentale per mettere al sicuro il proprio account Telegram è attivare la verifica in due passaggi. Oltre a password o numero di telefono, serve inserire un codice extra per entrare nell’account. È una barriera efficace contro chi prova a entrare senza permesso.

Si attiva facilmente dalle impostazioni di sicurezza: si sceglie una password aggiuntiva e, volendo, si può impostare una domanda di sicurezza per recuperarla in caso di smarrimento. Questo doppio controllo protegge meglio i dati e le conversazioni.

Un consiglio: scegliete una password robusta e diversa da quelle che usate altrove, così evitate rischi inutili. Telegram suggerisce anche di conservare la password di recupero in modo sicuro, perché perderla significa perdere l’accesso all’account. È un piccolo sforzo che può evitare grossi guai.

Nascondere il profilo agli sconosciuti: stop ai contatti indesiderati

Molti ignorano quanto siano visibili i propri dati su Telegram. Esporre numero di telefono o nome a chiunque può attirare messaggi fastidiosi o truffe. L’app permette però di limitare chi vede queste informazioni.

Dal menu privacy e sicurezza si può decidere chi può vedere il numero, chi può trovarvi tramite numero e chi può aggiungervi ai gruppi o scrivervi. Restringere queste opzioni agli amici o a persone conosciute taglia di netto la possibilità di ricevere spam o messaggi da estranei.

In più si possono bloccare utenti singoli e nascondere dettagli come foto profilo o ultimo accesso. Questi accorgimenti aiutano a mantenere il controllo sulla propria presenza digitale, evitando di essere troppo esposti.

Gli utenti più attenti disattivano anche l’indicizzazione pubblica, così il profilo non appare nei motori di ricerca o in elenchi pubblici. Sono tutte mosse che rendono Telegram uno spazio più riservato e meno soggetto a rischi.

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La sicurezza digitale non è mai troppa, soprattutto su piattaforme usate da milioni di persone come Telegram. Le impostazioni di protezione ci sono, ma vanno conosciute e usate con costanza. Solo così si limitano al minimo le intrusioni e si difende davvero la propria privacy.