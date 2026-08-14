Deragliamento treno a Lewes, UK: 3 carrozze ribaltate e 20 feriti, si indaga su cause e caldo intenso

È bastato un attimo, ieri pomeriggio, perché la tranquillità tra Cooksbridge e Lewes si trasformasse in un incubo. Un treno della Southern è deragliato, ribaltando tre carrozze su un fianco. Ventiquattro persone sono state trasportate in ospedale: due lottano ancora in condizioni critiche. Mentre i soccorritori si affrettavano tra i rottami, gli inquirenti hanno subito iniziato a cercare una spiegazione. Il caldo anomalo che ha investito l’East Sussex nelle ultime ore è una delle piste seguite, ma nulla viene dato per scontato. Le autorità scavano, passo dopo passo, per capire cosa abbia fatto deragliare il convoglio.

Il deragliamento: cosa è successo sulla linea tra Cooksbridge e Lewes

L’incidente è avvenuto in una zona ferroviaria molto trafficata vicino a Lewes, mentre il treno procedeva regolarmente. Improvvisamente, tre carrozze si sono inclinate e ribaltate, bloccando i binari. Non ci sono morti, ma il numero di feriti ha fatto scattare un intervento d’emergenza immediato. Molti sono stati trasportati negli ospedali di Lewes e Brighton.

I testimoni raccontano di un forte boato e di uno strano sobbalzo prima che il convoglio uscisse dai binari. Il rallentamento e il movimento improvviso hanno creato panico tra i passeggeri, ma la maggior parte è riuscita a mettersi in salvo senza gravi ferite. Il personale ferroviario e i soccorritori sono intervenuti prontamente, evitando guai peggiori.

Soccorsi in azione: così è stata gestita l’emergenza

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale. L’evacuazione è durata ore, complicata dal ribaltamento e dal fatto che alcune persone erano rimaste intrappolate nelle carrozze. Squadre specializzate hanno messo in sicurezza l’area per permettere ai soccorritori di lavorare senza rischi.

La rete Southern ha subito forti rallentamenti, con treni deviati o cancellati nelle ore successive. Gli ospedali hanno confermato che molti feriti sono stati dimessi, mentre due restano ricoverati in condizioni critiche. Per fortuna, non si registrano vittime.

Caldo e altre piste: cosa potrebbe aver causato il deragliamento

La causa esatta resta ancora da accertare. Tra le ipotesi c’è il caldo intenso che in questi giorni ha colpito l’Inghilterra sud-orientale. Le alte temperature possono far dilatare e deformare i binari, mettendo a rischio la stabilità dei treni. È una situazione già vista in passato, soprattutto in estate, e ora gli investigatori stanno verificando se sia questa la causa.

Si stanno anche valutando malfunzionamenti tecnici del treno, problemi alla segnaletica o errori umani. La polizia ferroviaria, insieme agli esperti, sta esaminando le scatole nere e i dati dei sistemi di controllo per capire cosa sia successo. I risultati saranno cruciali per evitare incidenti simili in futuro.

Disagi e ripercussioni: la vita dei pendolari bloccata dall’incidente

L’incidente ha creato grossi problemi sulla linea ferroviaria, molto usata da pendolari e viaggiatori della zona. La chiusura temporanea dei binari ha portato a deviazioni e cancellazioni, non solo tra Cooksbridge e Lewes, ma anche verso Brighton e altre destinazioni vicine. Molti hanno dovuto cambiare i loro programmi all’ultimo minuto.

Southern ha promesso aggiornamenti continui sul ripristino del servizio, che richiederà alcuni giorni. Intanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per rimuovere i convogli incidentati e controllare l’intera infrastruttura. L’episodio ha messo in luce quanto le ferrovie siano vulnerabili con il clima estremo e ha riacceso il dibattito su sicurezza e investimenti nelle reti locali.