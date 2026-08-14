Chiara Ferragni sfida il freddo estremo a -90°C con la crioterapia: tutti i benefici e la reazione social all’amico Filippo Fiora

Sotto il sole caldo di Ibiza, Chiara Ferragni si concede una pausa lontano dal caos. L’influencer è immersa in un angolo di Mediterraneo, tra mare cristallino e risate con gli amici. Un video appena pubblicato, rilanciato da RTL 102.5, la mostra in un momento insolito di quiete, quasi a voler dire: “anche chi vive sotto i riflettori ha bisogno di staccare davvero.”

Ibiza, la meta d’oro per le vacanze vip

Ibiza è ormai una tappa fissa per i vip in estate, con le sue spiagge, calette nascoste e la vita notturna sempre vivace. Anche Chiara Ferragni si inserisce in questo filone, ma la sua vacanza non è solo divertimento. L’influencer ha puntato molto sul relax e sul benessere, aspetti importanti per chi, come lei, vive sotto i riflettori ogni giorno.

Alloggiando in una villa privata con vista mare, può godersi momenti di privacy lontano dal caos, senza però rinunciare a condividere qualche scatto con i follower. L’isola si presta bene a questo mix di natura e comfort, offrendo il giusto spazio per staccare davvero la spina.

Tra yoga, mare e tempo con gli amici

Dai video e dalle foto pubblicate emerge una routine fatta di pause rigeneranti e momenti di socialità. Passeggiate sulla spiaggia, pranzi all’aperto e tuffi nelle acque cristalline segnano le giornate di Chiara. La sua vacanza sembra un equilibrio ben riuscito tra benessere fisico e mentale.

Non mancano sessioni di yoga e meditazione, come mostrano alcune clip in cui si dedica a esercizi di respirazione e posizioni di equilibrio. Per lei, la vacanza non è solo evasione, ma un vero investimento sulla salute psicofisica.

Accanto a lei, un gruppo ristretto di amici crea un clima di serenità e condivisione, alternando momenti di allegria a pause di silenzio e riflessione. Un ritmo calibrato che rende questa pausa sull’isola particolarmente preziosa.

Il video che fa il giro del web

Il video pubblicato da Chiara e rilanciato da RTL 102.5 sta rapidamente facendo il giro dei social, attirando l’attenzione per la sua autenticità e l’atmosfera rilassata. Con oltre 27 milioni di follower, l’influencer ha un peso enorme online, capace di influenzare mode e scelte di vita di un vasto pubblico.

La sua presenza a Ibiza rafforza anche l’immagine dell’isola come destinazione di lusso e qualità, collegata a uno stile di vita ricercato. I post social diventano così un ponte tra mondi diversi, mostrando un modo nuovo di vivere le vacanze: non solo festa e movida, ma anche cura di sé.

Gli utenti seguono con interesse sia gli aspetti estetici, come gli outfit e gli ambienti esclusivi, sia le pratiche di benessere. Un segnale chiaro di come oggi si cerchino contenuti che uniscano intrattenimento e salute.

Ibiza, il set ideale per star e influencer

Ibiza resta una delle mete preferite per personaggi pubblici e influencer, che qui trovano il posto giusto per unire lavoro e piacere. La presenza di Chiara Ferragni rientra in un fenomeno sempre più diffuso: creator digitali che scelgono località suggestive per creare contenuti originali.

Questi soggiorni hanno un doppio scopo: prendersi una pausa dalla vita di tutti i giorni e, allo stesso tempo, produrre immagini di forte impatto da condividere con il pubblico. Trovare il giusto equilibrio tra queste due esigenze è fondamentale per mantenere alta la qualità.

Con i suoi paesaggi da cartolina e le strutture di lusso, Ibiza è il palcoscenico perfetto per campagne di personal branding, anche grazie alla sua community internazionale. La scelta di Ferragni di passare qui le vacanze conferma, senza bisogno di parole, il valore dell’isola come polo di attrazione per il turismo mondiale.

Chiara Ferragni continua così a rafforzare la sua immagine, non solo come imprenditrice digitale ma anche come punto di riferimento nel lifestyle contemporaneo, con scelte che bilanciano successo e cura personale.