Tre Uragani nel Pacifico: Lowell, Karina e Marie Minacciano le Hawaii a Causa di El Niño

Tre uragani stanno per abbattersi sulle Hawaii, una sequenza che non accadeva dal 2015. Lowell, Karina e Marie si sono formati uno dopo l’altro nell’Oceano Pacifico, una coincidenza inquietante che riflette un clima sempre più instabile, probabilmente spinto dall’intensificarsi di El Niño.

La costa pacifica degli Stati Uniti si trova davanti a una sfida inedita. La rapidità con cui questi cicloni si susseguono mette a dura prova i sistemi di allerta e la capacità di risposta delle autorità. Intanto, chi abita o si trova sull’arcipelago è già in allerta, con la paura di dover affrontare l’imprevedibile.

Tre uragani in fila: come si sono formati e cosa li rende pericolosi

Il fatto che tre uragani si formino contemporaneamente non è una casualità. Dietro c’è un mix di condizioni meteo e temperature dell’acqua oceanica più calde del normale, che favorisce la nascita e il rafforzamento veloce di questi cicloni tropicali. Lowell è stato il primo a prendere forma, seguito da Karina e poi da Marie, che hanno trovato un ambiente ricco di calore e umidità su cui crescere.

Ognuno di questi uragani ha le sue caratteristiche. Lowell è il più grande in termini di dimensioni, con venti che hanno raggiunto la categoria 3 sulla scala Saffir-Simpson. Karina si muove più veloce verso nordovest, avvicinandosi pericolosamente alle Hawaii. Marie, invece, si è sviluppata più a est e si è rafforzata rapidamente, mostrando un occhio ben definito.

Le temperature dell’acqua alte mantengono questi uragani in vita e intensi, alimentandoli continuamente. Il risultato è una minaccia concreta per le Hawaii, con venti forti e piogge torrenziali che potrebbero causare problemi seri sul territorio.

El Niño dietro l’aumento degli uragani nel Pacifico

Questa serie di uragani è strettamente legata a El Niño, quel fenomeno che fa riscaldare anormalmente le acque del Pacifico equatoriale. Quando El Niño è in fase attiva, l’atmosfera diventa più instabile, favorendo la formazione di tempeste tropicali più numerose e potenti.

Dal 2015 si erano viste oscillazioni nel numero e nella forza degli uragani nel Pacifico, ma mai con tre tempeste così ravvicinate. Gli esperti ritengono che tutto ciò sia una risposta diretta agli squilibri climatici causati da El Niño, che agisce come un vero e proprio acceleratore di eventi meteorologici estremi.

Questo fenomeno ha effetti su più fronti: cambia le rotte degli uragani, allunga la stagione dei cicloni e aumenta il rischio per le aree costiere. Le Hawaii, proprio nel mezzo di questa zona di attività, si trovano a fronteggiare una situazione rara e delicata, con conseguenze importanti sia per l’ambiente che per le persone.

Hawaii in allerta: cosa stanno facendo le autorità

L’arrivo simultaneo di Lowell, Karina e Marie ha messo in stato d’allarme le autorità locali. Sono già scattati i piani di emergenza e le campagne per informare la popolazione sui rischi. Con venti che potrebbero superare i 150 km/h e piogge abbondanti, le isole devono prepararsi a inondazioni, frane e possibili interruzioni di servizi essenziali.

Le infrastrutture più esposte, soprattutto quelle vicino alla costa, sono monitorate con attenzione. In alcune zone a rischio si valuta già l’evacuazione, mentre il traffico aereo e marittimo subisce continui aggiornamenti per garantire la sicurezza. La popolazione ha ricevuto istruzioni chiare: fare scorte, sapere dove sono i rifugi e conoscere i percorsi di fuga.

Il lavoro tra meteorologi e autorità è continuo, con aggiornamenti costanti per anticipare ogni possibile cambiamento nella traiettoria o nell’intensità degli uragani. Se la situazione peggiorerà, non si escludono interventi rapidi e mirati sul territorio.

Un fenomeno globale da tenere d’occhio

Tre uragani insieme nel Pacifico centrale non è un evento che riguarda solo le Hawaii o gli Stati Uniti, ma ha un significato più ampio. Offre agli scienziati una chance preziosa per studiare come si comportano le tempeste tropicali in condizioni estreme e per migliorare le previsioni future.

El Niño, dietro questa escalation, dimostra come i cambiamenti climatici possano tradursi in eventi più frequenti e violenti. Raccolta dati e analisi saranno fondamentali per capire meglio e per mettere a punto strategie più efficaci per proteggere le popolazioni.

Grazie al monitoraggio satellitare e alle stazioni a terra, si sta creando un archivio dettagliato di questo episodio che entrerà nella storia delle statistiche climatiche mondiali. La comunità scientifica segue con attenzione la corsa di Lowell, Karina e Marie, consapevole che quello che sta accadendo è davvero fuori dal comune.