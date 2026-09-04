Tyrrhenian Link a Cagliari: Città Metropolitana convoca Terna e Comuni per gestire cantieri e traffico

Nel cuore pulsante di Cagliari, i cantieri del Tyrrhenian Link non passano inosservati. Il progetto, che mira a rafforzare la rete elettrica nazionale, sta trasformando strade e quartieri, con effetti visibili sul traffico quotidiano. Tra deviazioni forzate e rallentamenti che sembrano non finire mai, la pazienza dei cittadini è messa a dura prova. Non è solo un cantiere: è un nodo nevralgico che coinvolge amministratori, residenti e chi ogni giorno affronta la città in movimento.

Tyrrhenian Link: una spina dorsale per la rete elettrica italiana

Il Tyrrhenian Link è una delle infrastrutture energetiche più importanti in Italia nel 2024. Si tratta di una linea elettrica ad alta tensione pensata per collegare in modo più efficiente le reti tra centro-sud e nord Sardegna e il continente. Terna, il gestore della rete, ha avviato questo intervento per aumentare la capacità di trasporto di energia, necessario per rispondere alla domanda crescente e favorire l’ingresso delle fonti rinnovabili.

Il progetto prevede nuove linee di trasmissione, sia aeree che interrate. Ma i lavori stanno rivelandosi complessi, soprattutto nelle zone urbane e densamente popolate. Nel Cagliaritano, in particolare, l’intervento incide pesantemente sulla viabilità locale. Se da un lato porta benefici a medio-lungo termine, dall’altro mette in luce le difficoltà di gestire tempestivamente i disagi.

Le autorità regionali e metropolitane seguono il cantiere fin dall’inizio. Attraverso incontri e tavoli tecnici si cerca di mantenere un dialogo costante con Terna per ottimizzare le fasi operative e limitare l’impatto sul territorio. Nonostante gli sforzi, però, il cantiere continua a creare instabilità nel traffico, con effetti quotidiani su residenti e pendolari.

Traffico in tilt e proteste: la situazione a Cagliari

L’avvio dei cantieri ha stravolto diversi snodi cruciali della rete stradale metropolitana. Soprattutto a Cagliari e dintorni si registrano rallentamenti prolungati, chiusure temporanee di corsie e deviazioni obbligatorie che costringono gli automobilisti a fare giri più lunghi e a spostarsi in tempi più dilatati.

Questo ha scatenato un malumore diffuso tra chi vive in città. I disagi sono più evidenti nelle ore di punta, quando il traffico aumenta e le strade alternative non bastano a smaltire i veicoli. Le associazioni di categoria, i comitati cittadini e gli stessi automobilisti hanno più volte chiesto interventi rapidi e coordinati per migliorare la sicurezza e ridurre le attese.

Le amministrazioni comunali, insieme a enti provinciali e Regione Sardegna, stanno lavorando per modificare temporaneamente i percorsi e rafforzare il trasporto pubblico in alcune zone chiave. Tuttavia, quanto dureranno i disagi dipenderà anche dalla capacità di Terna di rispettare i tempi e di adottare soluzioni meno invasive. Le manifestazioni di protesta in alcune aree raccontano un malcontento crescente che mette sotto pressione le istituzioni per trovare soluzioni condivise.

La collaborazione tra enti e impresa appaltatrice resta quindi fondamentale per gestire questa fase delicata, in cui bisogna bilanciare la necessità di energia con la qualità della vita dei cittadini.

Le contromisure per limitare i disagi a Cagliari

Per cercare di contenere l’impatto dei cantieri, la Città Metropolitana di Cagliari ha messo in campo una serie di azioni. Tra queste, il potenziamento della segnaletica temporanea e la creazione di percorsi alternativi per auto e pedoni.

I tecnici monitorano il traffico in tempo reale per intervenire subito in caso di problemi. Si punta anche a incentivare l’uso del trasporto pubblico e di mezzi condivisi, con campagne di sensibilizzazione per alleggerire le strade congestionate dai lavori.

Alcune strade importanti sono state riorganizzate: nuovi sensi unici e deviazioni studiate per distribuire meglio il traffico. Sono soluzioni temporanee pensate per adattarsi alle diverse fasi del progetto.

Inoltre, si cerca di concentrare le attività più impattanti in orari di minore affluenza, quando possibile. Le autorità tengono sotto controllo i risultati e sono pronte a intervenire con aggiustamenti in base all’andamento dei cantieri e alle esigenze dei cittadini.

Si valuta anche di migliorare la comunicazione, usando canali digitali e tradizionali per aggiornare tempestivamente su cambiamenti alla viabilità e tempistiche, così da permettere una migliore organizzazione degli spostamenti.

Sul fronte politico, il dialogo si è intensificato per ottenere risorse extra da destinare a interventi di supporto e a miglioramenti infrastrutturali non direttamente legati al progetto, ma pensati per compensare i disagi temporanei.

Le strategie messe in campo a Cagliari possono diventare un esempio per altre città alle prese con grandi opere, dove la pianificazione urbana deve confrontarsi con esigenze complesse e multilivello.