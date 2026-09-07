ONU abbandona la mappa di Mercatore: Africa torna alle sue vere dimensioni con Equal Earth

Quando Gerardus Mercator tracciò la sua celebre mappa nel 1569, pochi si accorsero delle distorsioni che avrebbe portato con sé. L’Africa, per esempio, è apparsa per secoli più piccola di quanto sia in realtà. A settembre 2023, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di cambiare rotta, puntando su una nuova rappresentazione: la mappa Equal Earth. Non è solo una questione di estetica cartografica, ma un modo per rivedere il nostro sguardo sul mondo, con effetti che spaziano dalla politica all’economia, passando per la cultura.

Mercatore: una mappa nata per navigare, non per mostrare la realtà

La proiezione Mercatore fu pensata per aiutare i marinai a orientarsi, trasformando la superficie curva della Terra in una mappa piatta. Questo sistema mantiene gli angoli, ma allarga enormemente le aree vicino ai poli. Così, la Groenlandia sembra quasi grande come l’Africa, quando invece il continente africano è circa quattordici volte più esteso.

Questa distorsione ha plasmato per secoli la nostra idea del mondo. Nelle scuole, nei libri, nei media, la mappa Mercatore ha fissato un’immagine dove Canada, Europa e Russia appaiono sproporzionati rispetto a Africa e America Latina. Non è solo una questione di estetica: questa visione ha influenzato anche la percezione politica e culturale. Paesi che sembrano più grandi appaiono automaticamente più potenti.

Nonostante le critiche, la Mercatore è rimasta lo standard internazionale, perché facilitava la navigazione e offriva un’immagine coerente per i viaggiatori. La sua familiarità ha fatto sì che fosse difficile metterla in discussione.

Equal Earth: la mappa che restituisce le dimensioni reali

Equal Earth è il frutto del lavoro di un gruppo di cartografi attenti a mostrare il mondo senza inganni. Questa proiezione cerca di mantenere le giuste proporzioni tra i territori, riducendo le distorsioni. Ne nasce una rappresentazione più fedele della reale estensione di nazioni e continenti.

A settembre, l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato una risoluzione che invita a utilizzare Equal Earth per documenti ufficiali e materiali didattici. L’obiettivo è chiaro: correggere vecchi errori e dare il giusto peso a regioni finora sottostimate, come l’Africa, spesso rappresentata più piccola di quanto sia.

Il cambio non sarà solo un aggiornamento visivo, ma potrà influenzare la nostra consapevolezza collettiva. Continenti e nazioni vedranno riconosciuta la loro reale importanza, non solo sul piano geografico, ma anche politico, economico e sociale.

Chi decide come rappresentare il mondo?

Scegliere una mappa non è mai una questione neutra o solo tecnica. Dietro a queste scelte ci sono accordi politici, tradizioni culturali e interessi storici. La predominanza della mappa Mercatore riflette un equilibrio di poteri globali e pratiche radicate in stampa e scuola.

Il passo dell’ONU è importante perché porta un attore internazionale di peso nel dibattito. Ma non è un obbligo universale: Stati, editori e istituzioni potranno decidere se adottare Equal Earth o mantenere le proiezioni a cui sono abituati.

Il cambiamento sarà graduale. Alcuni potrebbero preferire mappe diverse, più familiari o più adatte a usi specifici. Resta da vedere come questa nuova visione si diffonderà nei vari paesi.

Nel frattempo, il confronto tra diverse proiezioni continuerà a spingere innovazioni cartografiche, perché la Terra resta una sfera e rappresentarla su un piano senza perdere dettagli è sempre una sfida.

Un cambiamento che parla anche alla cultura e all’educazione

Cambiare la mappa ufficiale significa anche mettere in discussione vecchi schemi culturali. Per generazioni abbiamo dato per scontato un’immagine che gonfia potenze e minimizza altri continenti.

Portare l’attenzione su Equal Earth può aiutare a vedere il mondo con occhi più equi, smontando stereotipi che si sono radicati anche grazie alle immagini geografiche. Insegnare ai ragazzi una mappa più aderente alla realtà li aiuterà a capire meglio il peso demografico, le risorse e le dinamiche internazionali.

Questo cambiamento coinvolgerà anche musei, media, editori e scuole, che dovranno aggiornare i loro materiali. Non sarà solo un fatto di dati, ma un passo verso una rappresentazione più giusta delle aree del mondo spesso ignorate o sottovalutate.

In particolare, l’Africa guadagna una nuova luce, finalmente liberata dalle distorsioni di vecchia data.

L’Assemblea delle Nazioni Unite ha avviato un percorso che potrebbe, negli anni, cambiare il modo in cui il mondo si vede e si comprende. La scelta di una mappa non è mai solo un dettaglio grafico, ma un elemento che pesa nel dialogo internazionale e nelle scelte politiche globali.