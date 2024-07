Charlotte e quel gesto per Kate che ha commosso tutti: il video inedito (venuto fuori solo ora)

Charlotte ha fatto un gesto per sua madre Kate Middleton che ha commosso davvero tutti: ecco il video inedito

Esattamente come la Principessa Anna, amatissima secondogenita di Elisabetta II, Charlotte dimostra un carattere estremamente forte e determinato. La piccola principessa sa sempre cosa fare e cosa dire. Consapevole del suo ruolo e dei suoi doveri nei confronti della Famiglia Reale, Charlotte ha dimostrato di sentirsi a proprio agio in qualsiasi situazione e di essere sempre all’altezza delle aspettative.

Negli ultimi anni, per esempio, l’abbiamo vista spesso tenere sotto controllo il fratello minore Louis, che dà sempre tanti pensieri alla madre Kate durante gli eventi ufficiali. Louis infatti sembra estremamente vivace e irrequieto, inoltre è davvero ancora troppo piccolo per mostrare una disciplina degna della Royal Family.

Quando si agita, Charlotte gli dice di star fermo e gli ricorda cosa fare o cosa dire per rispettare il protocollo che anche i giovanissimi della Royal Family devono conoscere bene. Charlotte però non si prende soltanto cura del fratello minore. esattamente come Anna, Charlotte ha dimostrato di volersi prendere cura anche di sua madre.

Il gesto del finestrino di Charlotte per Kate: di una dolcezza incredibile – VIDEO

Dopo moltissime settimane di assenza dalla scena pubblica, Kate Middleton è tornata a mostrarsi in pubblico partecipando con grande gioia al Trooping The Colour, la grande parata militare in onore di Re Carlo. Ovviamente per l’occasione la Principessa è stata accompagnata dai suoi tre figli e hanno percorso il tragitto fino a Buckingham Palace sedendo in una bellissima carrozza d’epoca che seguiva da vicino quella del sovrano.

Purtroppo però la giornata del Trooping The Colour 2024, che si è tenuto come sempre durante la seconda domenica di Giugno, è stata molto piovosa. Per questo motivo i vetri della carrozza si sono velocemente appannati a causa del freddo esterno e del respiro delle persone al suo interno.

Per continuare a vedere fuori, Charlotte e George hanno cominciato a togliere con le mani la condensa dai finestrini, imitati poi da Kate, che ha continuato a sorridere e a salutare la folla. Proprio in quell’istante però Charlotte ha compiuto un gesto che ha fatto comprendere quanto la piccola sia capace di notare ogni dettaglio e prendersi cura premurosamente della madre.

Dopo aver ripulito il finestrino alla sua altezza, Charlotte si era rimessa a sedere, ma si è rialzata subito dopo per ripulire lo stesso vetro poco più su, all’altezza del viso di Kate: la bambina voleva che tutti potessero vedere la mamma ed essere felici per il suo ritorno.