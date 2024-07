Viaggi in prima classe gratis: svelato il trucco che le compagnie tenevano segreto

È stato svelato il trucco per prenotare i viaggi in prima classe gratis. È un metodo che le compagnie tenevano segreto: ecco cosa fare.

Un famoso blog di viaggi ha deciso di aiutare i viaggiatori di tutto il mondo ad aumentare le probabilità nell’ottenere un upgrade a un posto di classe superiore sul loro volo. E per questo motivo hanno deciso di condividere alcuni interessanti consigli per far arrivare preparati i lettori alle prossime vacanze.

Il blog di viaggi in questione è il Flight Hacks che ha offerto ai turisti di tutto il mondo preziosi suggerimenti su come muoversi per ottenere un upgrade la prossima volta che decideranno di prendere un volo aereo. Anche perché i viaggi a lungo raggio in classe economica potrebbero risultare scomodi e fastidiosi, proprio per questo motivo è importante sapere tutti gli escamotage per cercare di conquistare un bel posto in prima classe.

Viaggiare in prima classe: come ottenere un upgrade

Anche se ottenere un upgrade sia un’eventualità incredibilmente rara, gli esperti dei viaggi hanno osservato che è possibile ottenere un posto in prima classe soprattutto quando si viaggia su aerei silenziosi. Anche se è molto difficile conquistare uno di questi benefit, non sono un mito anche perché non tutti gli aerei sono completamente prenotati e alle volte un posto libero in prima classe ci potrebbe essere.

In pratica, sui voli più silenziosi il personale di bordo deve spostare i passeggeri nei vari posti dell’aereo per cerca di bilanciare il clamore, l’unica cosa che bisogna assicurarsi di fare è cercare di essere tra le persone scelte. Nel dettaglio, il blog ha spiegato che uno dei modi migliori per avere la possibilità di ricevere un upgrade è viaggiare da soli.

Negli ultimi anni, sempre più turisti si stanno dedicando ai viaggi in solitaria, perché ciò offre loro la possibilità di vedere esattamente ciò che si desidera, senza avere il dovere di adattarsi alle esigenze degli altri. Proprio viaggiare da soli facilita il compito degli assistenti di volo nello spostare un passeggero singolo in un posto libero dall’altra parte dell’aereo.

Un altro consiglio offerto dal blog è quello di cercare di arrivare in aeroporto indossando abiti più formali, questo per provare a confondersi con quei passeggeri che in genere viaggiano in business class. In pratica il look formale fa in modo che gli assistenti di volo siano più propensi a dare un upgrade. In ultimo è molto importante essere cortesi con il personale in aeroporto e a bordo dell’aereo.