La nuova legge restrittiva in Afghanistan controlla tutti gli aspetti della vita degli afgani, ma le più colpite sono le donne

Le autorità talebane che controllano l’Afghanistan hanno approvato la prima legge emanata dal ministero per la Prevenzione dei vizi e la Promozione delle virtù, istituito nel 2021 per promuovere un’interpretazione estremamente rigida della sharia, spesso definita in modo approssimativo come “legge islamica”.

Il testo della nuova legge è stato approvato dal leader supremo dei Talebani, l’emiro invisibile Hibatullah Akhundzada, che governa l’Afghanistan per decreto dalla sua roccaforte di Kandahar, nel sud del paese.

In Afghanistan le donne non possono far sentire la propria voce in pubblico

La nuova legge, composta da 35 articoli, raccoglie in un unico testo varie norme, alcune delle quali già in vigore nel paese, che limitano significativamente i diritti delle donne e impongono restrizioni sul loro comportamento, sia in pubblico che in privato.

Il potente Ministero della Propagazione della Virtù e della Prevenzione del Vizio (Pvpv) sarà responsabile dell’applicazione del testo. Potenzialmente controlla tutti gli aspetti della vita degli afgani, sociali e privati, e garantisce l’applicazione ultra-rigorosa della Sharia.

Il nuovo testo stabilisce che “le donne devono coprire interamente il corpo in presenza di uomini che non appartengono alla loro famiglia”, cosi’ come il viso “per paura della tentazione”.

Le donne non possono cantare, recitare o leggere ad alta voce in pubblico, poiché, secondo i talebani, la voce di una donna è considerata un aspetto intimo che deve rimanere privata. Inoltre, è vietato alle donne viaggiare senza essere accompagnate da un uomo con cui hanno un legame di sangue e incontrare uomini con cui non sono imparentate.

La legge regola anche alcuni aspetti dell’abbigliamento maschile: agli uomini è vietato portare pantaloni sopra al ginocchio e devono sempre curare la propria barba. Inoltre, la legge vieta la produzione e la diffusione di immagini rappresentanti esseri viventi, l’ascolto della musica, l’omosessualità, l’adulterio e le scommesse.