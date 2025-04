Anguissa via da Napoli! Il passaggio in un club totalmente a sorpresa

Con il contratto in scadenza a giugno, il giocatore potrebbe valutare altre offerte, tra cui Monaco e Chelsea. Ma i favoriti sono inaspettati

Franck Zambo Anguissa è arrivato al Napoli nel 2021, dopo una stagione in prestito al Fulham, dove aveva già mostrato le sue qualità. Il suo stile di gioco è caratterizzato da una notevole capacità di recupero palla, una visione di gioco che gli consente di orchestrare le manovre offensive e una buona capacità di inserimento.

Queste caratteristiche lo rendono un giocatore molto versatile, capace di adattarsi a diversi schemi tattici. Il tecnico Luciano Spalletti, durante il suo periodo al Napoli, ha spesso sottolineato l’importanza di Anguissa per il suo sistema di gioco, evidenziando come la sua presenza possa fare la differenza in partite di alta intensità.

Anguissa via dal Napoli?

Negli ultimi giorni, il mercato calcistico ha vissuto un notevole fermento, e tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli. Secondo fonti vicine al club turco Fenerbahce, José Mourinho, l’allenatore portoghese noto per le sue capacità di motivazione e gestione dei giocatori, sarebbe interessato a portare il giocatore camerunense in Turchia. Questa notizia ha suscitato l’interesse di molti tifosi e analisti, poiché Anguissa è considerato uno dei talenti più promettenti della Serie A.

Anguissa ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2025, ma nel contratto è presente anche un’opzione di estensione biennale. Nonostante ciò, le voci di un possibile addio al club partenopeo stanno prendendo piede. Il centrocampista, che ha dimostrato di avere un ruolo cruciale nel centrocampo del Napoli, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui Monaco e Chelsea. Tuttavia, l’interesse di Mourinho, noto per aver costruito squadre solide e vincenti, potrebbe rappresentare un’opportunità unica per Anguissa, che potrebbe vedere nel Fenerbahce una chance per rilanciare la sua carriera.

La notizia dell’interesse di Mourinho per Anguissa arriva in un momento cruciale della stagione, con il Napoli che sta lottando per mantenere il proprio posto nelle prime posizioni della Serie A. Il Fenerbahce, dal canto suo, sta cercando di rinforzare la propria rosa per competere ai massimi livelli sia in campionato che in Europa. Il club turco ha una lunga storia di successi e una tifoseria appassionata, elementi che possono attrarre giocatori di alto calibro come Anguissa.

Inoltre, il Fenerbahce ha investito molto negli ultimi anni per costruire una squadra competitiva, e l’arrivo di un giocatore del calibro di Anguissa potrebbe rappresentare un passo importante verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi. Mourinho, in particolare, ha sempre dimostrato di saper valorizzare i talenti e di costruire squadre che sanno esprimere un calcio di alto livello, capace di entusiasmare i tifosi e di portare risultati sul campo.