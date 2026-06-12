Ford richiama 255mila Focus USA per valvola difettosa: rischio spegnimento motore e problemi carburante

Oltre 255.000 Ford Focus negli Stati Uniti sono state richiamate per un difetto che può spegnere il motore all’improvviso. La colpa? Una valvola di spurgo del canister difettosa, componente chiave nel sistema di controllo delle emissioni. A lanciare l’allarme è stata la National Highway Traffic Safety Administration , dopo aver raccolto numerose segnalazioni da parte di chi guida queste auto. Il richiamo interessa i modelli prodotti tra il 2012 e il 2018. Un problema che non riguarda solo l’affidabilità, ma mette a rischio anche la sicurezza sulle strade.

Valvola di spurgo difettosa: cosa succede al motore e al carburante

La valvola di spurgo serve a regolare il passaggio dei vapori di carburante dal serbatoio al motore, evitando che sostanze nocive finiscano nell’aria. Nel caso delle Focus richiamate, però, questa valvola può bloccarsi, impedendo il corretto ricircolo dei vapori. Il risultato è un accumulo di pressione anomala, che provoca due problemi: il motore può spegnersi all’improvviso e la spia del carburante può dare letture sbagliate.

Uno spegnimento inatteso mentre si è alla guida è un rischio serio, soprattutto in autostrada o in mezzo al traffico. Il difetto mette a repentaglio la sicurezza del guidatore e degli altri utenti della strada. Inoltre, un indicatore del carburante che non funziona bene può far credere di avere più benzina di quella realmente presente, con il rischio di restare a piedi senza preavviso.

Modelli interessati e come funziona il richiamo Ford

Il richiamo riguarda tutte le Ford Focus prodotte tra il 2012 e il 2018 negli stabilimenti americani. Ford ha comunicato che i veicoli registrati in quegli anni saranno sottoposti a controlli gratuiti. Il problema si risolve sostituendo la valvola di spurgo con un pezzo aggiornato, studiato per evitare blocchi e ripristinare il corretto funzionamento.

I proprietari riceveranno una comunicazione via posta con le istruzioni per prenotare l’intervento in officina autorizzata, senza alcun costo. La NHTSA invita chiunque possieda una Focus coinvolta a controllare se il proprio veicolo è incluso nel richiamo, usando il numero identificativo . Così si può intervenire in tempo per evitare guai.

Richiamo Ford, un segnale per tutto il settore auto

Questo richiamo è un altro capitolo nella sfida continua del mondo automotive con i sistemi di controllo delle emissioni. Le norme ambientali sempre più severe hanno spinto le case a installare dispositivi complessi, ma questi devono funzionare bene per non mettere a rischio la sicurezza. Ford, intervenendo prontamente, dimostra attenzione e responsabilità nel prevenire incidenti e problemi ai clienti.

D’altra parte, richiami così estesi comportano costi e complicazioni non da poco: gestione logistica, aggiornamento dei pezzi e assistenza a migliaia di clienti. La trasparenza e la rapidità sono fondamentali per mantenere la fiducia degli automobilisti. Ai proprietari di Ford Focus il consiglio è chiaro: non trascurate gli avvisi ufficiali e portate subito la vettura in officina per mettere tutto in sicurezza.