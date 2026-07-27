Assegno Unico 2026: addio vincolo due anni e pagamenti anche per figli all’estero in Ue

Fino a ieri, per ottenere l’assegno unico servivano almeno due anni di residenza in Italia. Dal 2026, questa regola salta. L’Inps, con la circolare 81 del 24 luglio, ha ufficializzato un cambio che farà la differenza per molte famiglie. Chi vive all’estero o ha figli in altri Paesi dell’Unione Europea potrà finalmente fare domanda senza barriere. È un passo avanti deciso, che semplifica l’accesso al sostegno economico, riconoscendo i legami familiari che si estendono oltre i confini nazionali.

Via il vincolo dei due anni di residenza: più famiglie possono richiedere l’assegno unico

Il cambiamento più rilevante riguarda proprio il requisito della residenza. Fino a ieri, chi non viveva in Italia da almeno due anni non poteva chiedere l’assegno unico. Questo limite aveva tagliato fuori molte persone con legami familiari nel nostro Paese. Ora, invece, l’Inps ha aggiornato le regole e consente a una platea più ampia di presentare domanda.

Questo significa che il sostegno economico si adatta meglio alle nuove realtà familiari, sempre più spesso divise tra più Paesi o coinvolte in percorsi migratori. Il decreto-legge ha sancito questo cambio di passo, poi formalizzato nella circolare dell’Inps.

L’ente ha anche messo a punto istruzioni chiare per gestire le domande e verificare i requisiti, cercando di evitare equivoci. Nel contempo, rafforza i controlli per prevenire abusi, senza però rallentare troppo l’erogazione del beneficio. Un equilibrio difficile, ma necessario, visto che si parla di milioni di famiglie in tutta Italia.

Figli a carico in altri Paesi UE? Ora l’assegno unico vale anche per loro

Un’altra novità riguarda i figli a carico che vivono in un altro Stato membro dell’Unione europea. Una realtà comune per molte famiglie italiane, che devono affrontare situazioni familiari e assistenziali oltre confine. Prima del 2026, l’assegno unico era legato strettamente alla residenza in Italia, escludendo quindi chi ha figli che abitano stabilmente all’estero.

Ora la normativa cambia: il beneficio si estende anche a questi casi. L’Inps ha aggiornato i criteri per riconoscere i figli a carico e valutare la situazione economica familiare, tenendo conto delle condizioni del Paese in cui risiedono i figli. La circolare 81 spiega che per fare domanda servono documenti specifici che dimostrino il legame di parentela e la condizione di carico, oltre alla verifica dei redditi complessivi della famiglia.

Questa apertura rientra nel più ampio sistema di coordinamento tra gli Stati UE, che punta a tutelare i diritti dei cittadini che vivono e lavorano tra più Paesi. Per le famiglie italiane si traduce in un aiuto concreto che supera ostacoli burocratici e territoriali. Per gestire tutto ciò, l’Inps ha messo in piedi nuove procedure di scambio di informazioni con enti esteri.

Cosa cambia per le famiglie e per l’Inps

Il decreto-legge e la circolare Inps 81 segnano un passo avanti importante nel sostenere le famiglie italiane in un mondo sempre più globale. Spesso le difficoltà economiche si intrecciano a situazioni familiari complesse, come migrazioni temporanee o stabili, e ora la legge prova a offrire risposte più adeguate.

Per l’Inps questo significa gestire un maggior numero di domande e casi più complessi, con procedure che devono essere efficienti e rapide senza rinunciare a controlli accurati. Le nuove regole prevedono anche un rafforzamento delle verifiche incrociate sui dati forniti dai richiedenti, grazie alla collaborazione con altri enti italiani e con le autorità degli Stati membri UE.

Sul fronte delle famiglie, invece, si riducono notevolmente gli ostacoli che fino a ieri complicavano l’accesso all’assegno, soprattutto per chi vive all’estero ma mantiene legami familiari in Italia. Il risultato è una distribuzione più equa delle risorse, accompagnata da un attento monitoraggio per evitare abusi.

In sintesi, queste modifiche raccontano una politica sociale più moderna, che tiene conto dei cambiamenti demografici e delle nuove forme di famiglia. La circolare Inps 81 del 24 luglio 2026 segna un punto di svolta nella gestione dell’assegno unico, rendendolo più flessibile e accessibile in un mondo sempre più interconnesso.