Scoperto inceneritore abusivo a Selargius: due imprenditori denunciati per rifiuti e fumi tossici

Sinnai, incastonata tra colline verdi e l’odore salmastro del mare, nascondeva un segreto. Dall’alto, un drone ha sorvolato un’area vicina al centro abitato e ha rivelato quello che nessuno si aspettava: una discarica abusiva, colma di rifiuti smaltiti illegalmente. Due imprenditori locali sono finiti nei guai, denunciati dal Corpo Forestale grazie a questa scoperta. Senza quel volo silenzioso, quei rifiuti sarebbero rimasti invisibili, nascosti alla vista di tutti.

Droni in azione: così è stata scoperta la discarica

L’operazione del Corpo Forestale ha puntato tutto sui droni, strumenti agili e discreti che hanno sorvolato più volte la zona sospetta, da diverse angolazioni. Un’area difficile da controllare a terra, dove a occhio nudo sarebbe stato facile non accorgersi di nulla, vista la conformazione del terreno e l’assenza di presidi fissi.

Gli agenti hanno effettuato i sorvoli in momenti diversi della giornata per essere certi di ciò che stavano vedendo. Sul terreno sono stati trovati scarti di lavorazioni industriali, plastiche, metalli e vernici abbandonati senza alcuna precauzione verso l’ambiente e la salute pubblica. Le quantità erano tali da far capire che non si trattava di un episodio isolato, ma di un vero e proprio sistema di smaltimento abusivo.

Le immagini nitide raccolte dai droni hanno permesso di identificare con precisione le responsabilità. A supporto dei rilievi aerei, poi, sono scattati i sopralluoghi a terra, fondamentali per raccogliere prove concrete e documenti indispensabili all’inchiesta.

Denunciati due imprenditori per gestione illecita dei rifiuti

Dall’indagine è emerso un legame diretto tra la discarica e due imprenditori di Sinnai. Per loro è scattata la denuncia per gestione illecita di rifiuti, un reato che in Italia può portare a pesanti sanzioni, anche penali.

Gli elementi raccolti dimostrano che i due avrebbero organizzato uno smaltimento fuori legge, evitando così i costi e gli obblighi previsti per il corretto trattamento dei materiali. Il risultato? Un danno ambientale serio e un rischio concreto per la salute delle persone e degli ecosistemi della zona.

I documenti sequestrati e le testimonianze raccolte hanno aiutato a ricostruire l’intera vicenda. L’area è stata posta sotto sequestro preventivo, mentre le autorità giudiziarie proseguiranno con gli accertamenti e valuteranno le responsabilità penali.

Tecnologia e ambiente: una sfida da vincere in provincia di Cagliari

L’uso dei droni per scovare discariche abusive segna un passo avanti importante nella tutela dell’ambiente. In provincia di Cagliari, e in particolare a Sinnai, questi strumenti permettono di controllare rapidamente ampie zone, facilitando interventi tempestivi e più precisi.

Questa operazione dimostra quanto sia fondamentale integrare tecnologia e lavoro sul campo per scoprire e fermare crimini ambientali spesso nascosti dalla natura o da strutture di fortuna. Intervenire in fretta significa proteggere ecosistemi fragili e prevenire danni che potrebbero essere irreparabili.

Il caso di Sinnai mette anche in luce un problema più ampio: lo smaltimento abusivo di rifiuti industriali e civili, purtroppo ancora diffuso. Per questo serve una vigilanza costante, supportata da tecnologie all’avanguardia, per difendere il territorio e far rispettare le leggi.

Le istituzioni locali e regionali sono chiamate a investire in risorse e formazione, per estendere questi controlli e garantire una maggiore sicurezza ambientale a cittadini e imprese che rispettano le regole.