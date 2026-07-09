San Camillo di Sorgono, la Asl 3 smentisce: Pronto soccorso sempre aperto e operativo

Il pronto soccorso dell’ASL 3 non ha mai chiuso un occhio, nemmeno per un attimo. Negli ultimi giorni, qualche voce preoccupata ha fatto pensare a possibili chiusure o riduzioni di servizio, ma la realtà è un’altra: ogni turno è stato coperto con puntualità, senza mai lasciare scoperto il reparto. Il personale, sempre presente, ha mantenuto il servizio attivo senza interruzioni, pronto a intervenire in ogni emergenza.

Turni coperti: il cuore della continuità assistenziale

La direzione dell’ASL 3 ha rassicurato: nessun turno resta scoperto nel pronto soccorso. Medici e infermieri sono presenti in tutte le ore previste, pronti a intervenire sui casi urgenti. Dietro a questo risultato c’è una organizzazione interna solida che tiene duro anche di fronte a imprevisti e difficoltà nel reperire personale.

In un momento in cui molte strutture sanitarie italiane faticano a gestire i turni per carenze di organico, l’ASL 3 si distingue. Tutto nasce da una pianificazione attenta, con turni bilanciati e risorse pronte a intervenire quando serve. La presenza costante di specialisti accelera diagnosi e cure, evitando intoppi nel flusso dei pazienti.

Pronto soccorso senza pause, nonostante le sfide

Il pronto soccorso dell’ASL 3 continua a lavorare senza interruzioni, garantendo assistenza 24 ore su 24. Le fasi di accoglienza, triage, diagnosi e trattamento procedono senza intoppi, anche quando l’afflusso di pazienti cresce.

Un coordinamento ben rodato tra i reparti, supportato da protocolli chiari, riduce i tempi di attesa e facilita il trasferimento dei pazienti quando necessario. Negli ultimi tempi non si sono registrati ritardi o sospensioni di servizio. Inoltre, la comunicazione tra medici, infermieri e altri operatori resta costante, un elemento fondamentale per gestire al meglio ogni situazione.

L’ASL 3 tiene sotto controllo la situazione per intervenire subito in caso di problemi. Gestire le emergenze resta una priorità, e il buon funzionamento del pronto soccorso lo dimostra ogni giorno.