Diamanti super-profondi a 700 km rivelano la barriera che protegge la vita sulla Terra

Il fosforo è fondamentale per la vita: lo troviamo nel DNA, nelle cellule, in ogni processo biologico essenziale. Eppure, scavando nel profondo della Terra, questo elemento sparisce quasi del tutto. Un enigma geologico che ha lasciato a lungo perplessi gli scienziati. Poi sono arrivati i diamanti “super-profondi”, custodi silenziosi di segreti nascosti a centinaia di chilometri sotto i nostri piedi. Da loro emerge una verità sorprendente: una barriera naturale impedisce al fosforo di sprofondare oltre certi strati, mantenendolo vicino alla superficie. Proprio lì, dove può alimentare la vita come la conosciamo.

Il fosforo: prezioso in superficie, raro nel profondo

Il fosforo è fondamentale per gli organismi viventi, soprattutto perché fa parte del DNA e dell’ATP, la “benzina” delle cellule. Nonostante questo, nelle profondità della Terra si trova in quantità quasi trascurabili. Per anni gli scienziati si sono chiesti perché questo elemento non viaggi più in profondità, dal mantello superiore a quello inferiore.

La risposta arriva dallo studio dei diamanti che si formano a centinaia di chilometri sotto la crosta, nelle zone di transizione e nel mantello inferiore. Questi diamanti “super-profondi” racchiudono minuscole inclusioni minerali, vere e proprie “fotografie” della composizione chimica di quegli strati profondi. Analizzandoli, si è visto che il fosforo è quasi sempre assente, segno che qualcosa lo blocca prima che possa scendere più a fondo.

La barriera invisibile che trattiene il fosforo

Il punto chiave è una specie di barriera geologica nella parte superiore del mantello. Qui le condizioni di temperatura, pressione e composizione minerale sono tali da impedire al fosforo di andare oltre. L’elemento si lega a minerali meno densi, che restano “intrappolati” vicino alla crosta.

Questa barriera non è solo fisica ma anche chimica: il fosforo rimane confinato in materiali che, letteralmente, galleggiano sopra gli strati più profondi del mantello, impedendo così che venga trascinato verso il nucleo interno. Questo meccanismo ha un’importanza enorme: significa che i nutrienti essenziali per la vita si conservano in zone accessibili, invece di perdersi per sempre negli abissi del pianeta.

Cosa cambia per la vita e per la Terra

Tenere il fosforo vicino alla superficie ha creato le condizioni giuste per la vita. La disponibilità di questo elemento è uno dei pilastri che hanno permesso alla biodiversità di svilupparsi e prosperare. Senza questa barriera, il fosforo sarebbe finito nelle profondità roventi e inospitali del mantello, diventando inaccessibile per miliardi di anni.

Questa scoperta modifica in parte la nostra visione dell’evoluzione chimica del pianeta, rivelando un equilibrio naturale che ha protetto elementi vitali grazie a processi interni alla Terra. Inoltre, apre nuove piste per capire se altri pianeti potrebbero sostenere la vita, visto che potrebbero non avere meccanismi simili.

I nuovi dati dai diamanti “super-profondi” ci aiutano così a ricostruire la storia degli elementi nutritivi alla base della vita sulla Terra. Capire questo meccanismo apre anche nuove strade nello studio della geochimica interna, collegando in modo sorprendente la fisica dei minerali con la biologia.