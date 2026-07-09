Incendi in Sardegna: nuovo rogo a Oliena, intervento urgente con elicottero del Corpo Forestale

Le fiamme hanno inghiottito Nuraghe Gollei in poche ore, trasformando il paesaggio in un inferno di fumo e calore. Il terreno irregolare e la vegetazione secca hanno alimentato il fuoco, che si è diffuso con una rapidità impressionante. Il Corpo Forestale non ha perso tempo: subito sul posto con squadre a terra e un elicottero, hanno lottato contro il vento impetuoso che complicava ogni tentativo di controllo. Agenti specializzati, attrezzati con mezzi aerei e strumenti avanzati, hanno lavorato senza sosta per fermare l’avanzata delle fiamme e proteggere gli edifici vicini. La priorità era chiara: salvare l’ambiente e mettere in sicurezza le persone.

Elicottero in azione e squadre a terra: la doppia risposta al fuoco

Il Corpo Forestale ha puntato su un intervento combinato: l’elicottero ha effettuato diversi lanci d’acqua sulle zone più a rischio, individuate grazie a ricognizioni continue dall’alto. Nel frattempo, le squadre a terra si sono messe al lavoro per realizzare fasce tagliafuoco e bonificare i fianchi del fronte, cercando di rallentare la corsa delle fiamme. I tecnici hanno seguito con attenzione la direzione e la forza del vento, per ottimizzare ogni azione e impedire che il fuoco si spingesse verso le aree abitate. La comunicazione tra piloti e operatori a terra è stata fondamentale per coordinare le manovre e agire con rapidità. L’intervento ha dimostrato quanto sia importante mettere insieme mezzi aerei e personale specializzato per fronteggiare incendi di questa portata.

Terreno difficile e vegetazione secca: il terreno che ha messo in crisi i soccorsi

Nuraghe Gollei si trova in una zona collinare, coperta da boschi mediterranei dove d’estate la vegetazione diventa particolarmente secca. Il terreno irregolare ha reso complicato l’accesso per le squadre a terra, rallentando le operazioni. Inoltre, la conformazione del territorio favorisce la diffusione del fuoco, specie quando soffia il vento nella direzione giusta. La macchia mediterranea densa e gli arbusti facilmente infiammabili hanno fatto aumentare rapidamente la superficie interessata dall’incendio. Per questo è stato necessario potenziare i mezzi con un elicottero specializzato, in grado di raggiungere il cuore del rogo. Le alte temperature e la mancanza di pioggia hanno reso la situazione ancora più critica. Tenere sotto controllo ogni elemento ambientale è stato decisivo per decidere come intervenire al meglio.

Danni al patrimonio naturale e misure per tutelare la popolazione

L’incendio ha danneggiato diversi ettari di vegetazione autoctona, con un impatto importante sull’ecosistema locale. Il Corpo Forestale ha lavorato per evitare che le fiamme raggiungessero habitat di specie protette, mettendo in campo tutte le precauzioni necessarie. Nel frattempo, sono state messe in sicurezza le aree abitate e le infrastrutture vicine, con fasce di sicurezza per impedire l’ingresso a chi non era autorizzato e ridurre il rischio di incidenti. Anche dopo lo spegnimento, sono proseguite le operazioni di bonifica per eliminare eventuali focolai residui. Le autorità hanno ribadito quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente per limitare i danni e hanno invitato la popolazione a mantenere alta l’attenzione nelle stagioni più a rischio.

L’intervento a Nuraghe Gollei conferma quanto sia importante il ruolo del Corpo Forestale nella lotta agli incendi boschivi. Il lavoro coordinato tra personale specializzato e mezzi aerei si conferma una strategia efficace per contenere i danni e proteggere territori vulnerabili. Il monitoraggio costante e l’attenzione alle condizioni climatiche restano strumenti chiave per prevenire situazioni di emergenza.