Addio a Gordon Wallace Jenkins, il “primo turista” di Alghero morto a 96 anni

Gordon Wallace Jenkins se n’è andato a 96 anni, nella sua casa di Bristol. Ma il suo nome, per Alghero, non è solo un ricordo. Nel 1956, spinto dalla curiosità e da un volo charter da Londra, scoprì quella città sarda quasi per caso. Da allora, non smise più di tornarci. Fu uno dei primi turisti di quell’epoca pionieristica, un legame che durò oltre cinquant’anni. Per molti, Gordon è stato il volto di un Alghero ancora agli albori, il testimone silenzioso di un cambiamento che ha segnato la storia del turismo locale.

1956: l’anno che cambiò il turismo ad Alghero

L’estate del 1956 rappresentò una svolta per la Sardegna. Quel 29 luglio, giorno in cui Jenkins mise piede per la prima volta sulla sabbia della Riviera del Corallo, coincise con l’arrivo dei primi charter da Londra. Prima di allora, raggiungere l’isola era un’impresa: viaggi lunghi e faticosi via mare tennero la Sardegna lontana dal turismo di massa.

All’epoca Alghero era ancora un luogo tutto da scoprire: poche strutture, collegamenti interni complicati, ma un fascino selvaggio che conquistò subito Jenkins. Quella natura incontaminata, quel mare limpido e una cultura autentica lo colpirono profondamente. Da allora, ogni anno tornò, trasformando il viaggio in un appuntamento fisso e personale, tanto da diventare una vera e propria leggenda tra i frequentatori della città.

Un legame più forte di una semplice vacanza

Anche vivendo a Bristol, Jenkins non perse mai il contatto con Alghero. Non era un turista qualunque: si addentrò negli angoli meno noti, imparò a conoscere la lingua catalana locale, apprezzò la cucina e si interessò alle tradizioni. Chi lo conosceva racconta di un uomo che seguiva da vicino la vita della città, non solo durante le visite estive, ma anche nel suo continuo cambiamento sociale e culturale.

Partecipava a eventi teatrali, sagre e manifestazioni, intrecciando rapporti con la gente del posto e le istituzioni. Ogni estate trascorreva mesi in Sardegna, quasi come un abitante temporaneo. Il suo rapporto con Alghero divenne un ponte umano tra due culture, fatto di rispetto e conoscenza profonda.

Da allora a oggi: Alghero tra passato e presente

Quando Jenkins arrivò, Alghero era lontana dall’essere una meta turistica di massa. Negli anni, però, la città è cambiata: nuovi hotel, infrastrutture moderne e collegamenti più veloci l’hanno resa una meta ambita, non solo per gli italiani ma anche per i viaggiatori stranieri.

Nonostante questa trasformazione, Alghero ha mantenuto gran parte del suo patrimonio storico e culturale. Jenkins ha assistito a tutto questo con un misto di nostalgia e ammirazione, sempre attento a rispettare la comunità locale. La sua visione andava oltre il semplice turismo: era un amore profondo per un luogo che conosceva come pochi.

Oggi Alghero continua a crescere, con una stagione turistica che si allunga e un’offerta sempre più ricca. Il passaggio da quei primi charter a una città moderna racconta la storia di una trasformazione economica e sociale importante.

Jenkins, un ponte tra culture

Non era solo un visitatore abituale. Gordon Wallace Jenkins ha incarnato un dialogo tra la cultura inglese e quella sarda, mostrando come il turismo possa essere anche conoscenza, rispetto e scambio. La sua figura è diventata un simbolo per Alghero, riconosciuta da amministrazioni, associazioni e operatori turistici.

Il suo esempio ha contribuito a consolidare legami di amicizia e collaborazione tra la comunità locale e quella internazionale. Il suo modo di viaggiare, lento e curioso, ha dimostrato che il turismo può andare ben oltre la semplice vacanza.

L’eredità di Jenkins per Alghero

Con la sua morte, Alghero perde un amico prezioso, un testimone di un’epoca e un custode non ufficiale delle sue tradizioni. Jenkins non è stato solo un turista, ma un vero e proprio compagno di viaggio nella storia della città.

La sua storia ci ricorda quanto sia importante avere un rapporto autentico con il territorio, fatto di conoscenza e partecipazione. Grazie a lui, la memoria di un turismo più umano e consapevole continua a vivere.

Chi ha incrociato il suo cammino porta con sé il ricordo di un legame speciale, nato molto prima che Alghero diventasse una meta affollata. Un legame che parla di rispetto, amore e passione per un luogo unico.