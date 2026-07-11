Wandissimamente vostra! A Stintino l’omaggio musicale a Wanda Osiris domenica 12 luglio

Il 12 luglio, alle 19, il Bar Terrazza Bellavista di Stintino si trasforma in un palcoscenico d’altri tempi. “Wandissimamente vostra!” riporta in vita il teatro di rivista, omaggiando Wanda Osiris, una leggenda del varietà italiano. Tra note eleganti e battute sagaci, lo spettacolo promette un viaggio nel cuore di un’epoca fatta di charme e ironia, un tuffo nel passato che risuona ancora oggi con forza. La Pelosetta si prepara a brillare di nuovo, accendendo ricordi e emozioni in una serata speciale.

“Wandissimamente vostra!”: un omaggio alla carriera di Wanda Osiris

Lo spettacolo prende spunto dalla lunga carriera di Wanda Osiris, nome d’arte di Anna Menzio, regina incontrastata del teatro di rivista dagli anni ’30 fino agli anni ’60. Attrice e cantante, Wanda ha portato sul palco uno stile tutto suo, fatto di humour, glamour e ironia, tipici del varietà italiano. La rassegna ripropone alcune delle sue canzoni e numeri più famosi, mantenendo intatta l’atmosfera originale di quegli spettacoli.

Il titolo, “Wandissimamente vostra!”, non è scelto a caso: richiama la personalità travolgente e l’eleganza della diva, che ha conquistato generazioni di spettatori con le sue interpretazioni brillanti e ironiche. Durante la serata si susseguiranno momenti musicali e teatrali pensati per ricreare l’essenza di quegli spettacoli d’altri tempi, con costumi sfarzosi e scenografie dai colori vivaci.

Terrazza Bellavista: una location che fa la differenza

La scelta del Bar Terrazza Bellavista, nella frazione Pelosetta a Stintino, aggiunge valore all’evento. Il locale, noto per la sua vista panoramica e l’ambiente accogliente, è la cornice ideale per un progetto che unisce musica e teatro in modo fresco e originale. L’attesa per la serata riflette un interesse crescente verso eventi culturali capaci di raccontare le tradizioni artistiche italiane con cura e coinvolgimento.

La produzione ha curato ogni dettaglio: luci, costumi, acustica sono studiati per rispettare lo spirito degli spettacoli storici. Questa attenzione trasforma la terrazza in un vero palcoscenico, dove ogni elemento contribuisce a raccontare la storia.

Il cast di “Wandissimamente vostra!”: talento e passione sul palco

A guidare la serata sarà Silvia, artista conosciuta per la sua voce e per l’abilità nel portare in scena repertori classici con un tocco personale. È lei il cuore del ricordo di Wanda Osiris, grazie a un’espressività che unisce passione e rigore. Al suo fianco, un gruppo di musicisti e attori scelti per offrire performance di qualità e restare fedeli allo spirito originale del teatro di rivista.

Il cast ha lavorato a lungo per catturare lo stile inconfondibile di Wanda Osiris, dalla gestualità al timbro vocale, per regalare uno spettacolo autentico e coinvolgente. Sono previsti anche momenti di interazione con il pubblico, che rendono la serata viva e partecipata, ben oltre la semplice visione.

Riscoprire il teatro di rivista, un tesoro da non dimenticare

“Wandissimamente vostra!” si inserisce in un più ampio ritorno di interesse verso il teatro di rivista, genere che ha dominato la scena italiana per gran parte del Novecento. Un mix di musica, danza, comicità e satira sociale che ha lasciato un segno profondo nella nostra cultura popolare. Lo spettacolo non si limita a celebrare una grande figura, ma vuole anche riaccendere la passione per un’arte che ha contribuito a costruire l’identità culturale del Paese.

Eventi come questo sono un’occasione per far riscoprire al pubblico di oggi un patrimonio spesso dimenticato, apprezzandone la complessità e la modernità che ancora conserva. La serata a Stintino si annuncia così come un appuntamento importante, capace di tenere acceso il dialogo tra passato e presente.