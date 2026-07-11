Veneto sotto la lente: dimissioni volontarie in aumento tra le lavoratrici madri nei primi anni di maternità

“Ho dovuto scegliere tra il mio bambino e il mio lavoro”. Questa confessione, raccolta tra molte madri venete, racconta una realtà che non fa sconti. Nel cuore pulsante del Veneto, con le sue piccole e medie imprese che tengono in vita l’economia locale, sempre più donne decidono di abbandonare la carriera nei primi anni dopo la nascita del figlio. Un dato che emerge chiaramente dall’ultimo report dell’Osservatorio regionale Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro, segnale di un equilibrio fragile e spesso spezzato tra famiglia e lavoro.

Perché molte madri scelgono di dimettersi

Il rapporto si concentra sulle ragioni che spingono le madri venete a lasciare il lavoro in un momento così delicato della vita familiare. La motivazione principale? La difficoltà a conciliare impegni di lavoro e cura dei figli, aggravata spesso dalla carenza di servizi di supporto sul territorio.

La maggior parte di queste donne lavora in settori tradizionalmente femminili, spesso in piccole o medie aziende dove la flessibilità è un miraggio: orari fissi, poche possibilità di smart working e congedi parentali poco accessibili rendono difficile continuare a lavorare. Di conseguenza, molte scelgono di lasciare il posto, almeno per un po’.

Il report segnala anche che le madri con un livello di istruzione medio-alto tendono a valutare più a lungo la decisione e cercano alternative come il part-time o il lavoro da casa, quando sono disponibili. Ma per tante, la mancanza di un sistema di servizi integrato per la famiglia resta un ostacolo insormontabile.

Chi sono le madri che lasciano il lavoro

Il profilo che emerge è quello di donne tra i 25 e i 40 anni, principalmente nelle aree urbane del Veneto. Le aziende per cui lavorano variano molto come dimensioni e politiche di sostegno alla genitorialità.

Spesso, queste madri vivono in famiglie dove il partner ha un lavoro stabile, e questo influisce sulla decisione di sospendere temporaneamente la propria attività per prendersi cura dei figli. Un elemento chiave è la scarsità di servizi come asili nido o baby-sitting affidabili. In alcune province, i posti disponibili nei nidi non bastano a soddisfare la domanda, condizionando pesantemente le scelte lavorative delle donne.

Dal punto di vista economico, non mancano le preoccupazioni per il bilancio familiare, ma in molti casi lasciare il lavoro è la soluzione meno pesante per gestire il tempo e le necessità dei figli.

Le conseguenze sul lavoro femminile in Veneto

L’uscita dal mondo del lavoro, anche se temporanea, crea un problema serio per la partecipazione femminile al mercato nel Veneto. I dati del 2024 mostrano un calo di donne attive in azienda proprio nei primi anni di maternità, con effetti negativi sia sulle carriere delle donne sia sulle imprese che perdono risorse qualificate.

Le aziende si trovano così a riorganizzarsi o a cercare nuovi dipendenti, spesso con costi elevati. E per le donne, la pausa lavorativa può tradursi in difficoltà a rientrare, con ripercussioni su reddito e sicurezza economica nel tempo.

Il report punta il dito sia contro politiche aziendali poco inclusive sia contro l’assenza di una rete territoriale che sostenga davvero la conciliazione tra lavoro e famiglia. La vera sfida resta trovare un equilibrio che permetta alle madri di non dover rinunciare alla carriera per i figli.

Le risposte della Regione Veneto

Di fronte a questo scenario, la Regione Veneto ha messo in campo alcune iniziative per sostenere le madri lavoratrici. Tra le misure più rilevanti ci sono il rafforzamento degli asili nido pubblici, incentivi per il lavoro flessibile e lo smart working, oltre a voucher per servizi di baby-sitting.

Si cerca anche di promuovere una cultura della conciliazione, favorendo accordi tra imprese e lavoratori che tengano conto delle esigenze familiari. L’obiettivo è avvicinare sempre di più la parità di genere e costruire un welfare capace di unire vita privata e lavoro.

Non mancano però le difficoltà, soprattutto nelle zone più periferiche o dove i servizi pubblici sono meno presenti. Sindacati e associazioni chiedono un coordinamento più stretto tra enti locali, aziende e realtà sociali per trovare soluzioni concrete e rapide.

Inoltre, serve un monitoraggio continuo con dati aggiornati per calibrare meglio le politiche e rispondere davvero ai bisogni delle madri lavoratrici.

In sintesi, le dimissioni volontarie delle madri nei primi anni di vita dei figli sono una sfida complessa per il Veneto. Le azioni messe in campo mostrano impegno, ma resta fondamentale costruire un sistema di supporto che unisca servizi accessibili, politiche aziendali inclusive e un welfare flessibile, capace di adattarsi alle diverse esigenze delle famiglie.