Sardegna: 30 nuove borse per medici di famiglia, totale 90 nel triennio 2026-2029

La carenza di medici di famiglia in Sardegna non è un problema nuovo, ma ora arriva una risposta concreta. La Regione ha aumentato di 30 le borse di studio destinate alla formazione di questi medici, raggiungendo così un totale di 90 posti per il corso 2026-2029. È un passo deciso, che punta a rafforzare la rete sanitaria locale e a garantire assistenza più rapida e diffusa in ogni angolo dell’isola. Un segnale che, finalmente, mette al centro la salute dei cittadini con azioni tangibili.

La spinta dietro l’aumento delle borse di studio

L’emergenza medici di famiglia in Sardegna non è una novità. In molte zone, soprattutto nelle aree più isolate, il numero di medici non basta a coprire le necessità di una popolazione sempre più esigente. Questo deficit crea problemi concreti: liste d’attesa lunghe, difficoltà nell’accesso alle cure di base e un rischio più alto per la gestione delle malattie croniche.

Per questo la Regione ha deciso di intervenire aumentando da 60 a 90 i posti per il corso di formazione specifica in medicina generale. Ogni borsa di studio consente a un neolaureato di accedere a un percorso formativo di tre anni, fondamentale per prepararsi a diventare medico di famiglia. Più borse significano più medici in arrivo, con l’obiettivo di rinforzare l’organico sanitario regionale nei prossimi anni.

La scelta risponde anche alla necessità di migliorare la qualità dei servizi: più medici sul territorio vuol dire meno attese, interventi più rapidi e una presenza più capillare per rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini.

Cosa cambia nel corso triennale 2026-2029 e nel sistema sanitario

L’aumento dei posti ha un impatto diretto sul corso formativo, che in Sardegna è centrale per la preparazione dei futuri medici di famiglia. Passare da 60 a 90 iscritti significa offrire più opportunità ma anche alzare il livello di competitività.

Il percorso prevede un mix di lezioni teoriche e tirocini pratici pensati per mettere i medici nelle condizioni di affrontare le sfide della medicina territoriale: dalla cura dei pazienti cronici alla prevenzione, fino alla promozione della salute.

La Regione si impegna a mettere in campo le risorse necessarie: potenziamento delle strutture didattiche, tutor qualificati sul territorio e un monitoraggio continuo del corso. Sul fronte sanitario, l’arrivo di più medici preparati potrebbe portare all’apertura di nuovi ambulatori o al rafforzamento di quelli già esistenti, migliorando così la rete di assistenza territoriale.

Guardando avanti: strategie per affrontare la carenza di medici

L’aumento delle borse di studio è un passo importante, ma non basta a risolvere definitivamente il problema della carenza di medici di famiglia in Sardegna. Serve un approccio più ampio e integrato.

La Regione sta lavorando su più fronti: incentivi economici per chi sceglie di lavorare nelle zone più svantaggiate, investimenti nelle infrastrutture sanitarie locali, e campagne rivolte ai giovani medici per attrarli sul territorio.

Non solo nuovi ingressi: si stanno valutando anche progetti di aggiornamento e formazione continua per chi già lavora nel settore, con l’obiettivo di alzare costantemente la qualità dell’assistenza.

Il confronto con università e aziende sanitarie locali resta fondamentale per adattare la formazione alle esigenze reali e per pianificare un ricambio generazionale efficace. Parallelamente si cerca di semplificare le procedure burocratiche e di migliorare il supporto logistico per le nuove assunzioni.

Le 30 borse aggiuntive sono quindi solo un tassello di una strategia più ampia, pensata per rafforzare in modo stabile la presenza dei medici di famiglia sul territorio sardo, per un sistema sanitario più vicino alle necessità della comunità oggi e nei prossimi anni.