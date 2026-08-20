Overtourism in Sardegna: i dati reali sulle calette invase a La Maddalena e oltre svelano la verità

Ogni estate la Sardegna si trasforma: spiagge affollate, strade intasate, servizi sotto pressione. Non è solo una questione di numeri complessivi, perché – in un anno – i turisti non superano nemmeno i residenti. Il problema è un altro: tutta questa gente arriva nello stesso momento, concentrata in pochi mesi, in alcune località simbolo dell’isola. E allora, quel sovraffollamento temporaneo diventa una vera sfida per chi ci abita e lavora. Franco Cuccureddu, assessore regionale al turismo, nega che si tratti di overtourism, puntando il dito sul calcolo globale dei visitatori. Ma, a guardare da vicino, è proprio la pressione estiva a mettere a dura prova infrastrutture, ambiente e servizi, soprattutto nelle zone più ambite.

Turismo d’estate: la Sardegna sotto pressione

Il turismo si concentra soprattutto tra giugno e settembre, con un picco ad agosto che fa raddoppiare o triplicare la popolazione in alcune località costiere. In posti come la Costa Smeralda o le spiagge del sud, questo significa code, traffico congestionato e una pressione enorme su acqua, rifiuti ed energia.

Le infrastrutture, pensate per le esigenze di chi vive tutto l’anno, non reggono l’urto. Spiagge affollate, parcheggi pieni e servizi pubblici sotto stress diventano la norma, e la vita quotidiana dei residenti ne risente. Anche i prezzi nelle strutture ricettive tendono a salire, alimentando il rischio di speculazioni.

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Come misurare l’impatto reale del turismo di massa?

Non basta contare i turisti in un anno. Per capire davvero l’impatto, bisogna guardare a dati più specifici: la densità di presenze per chilometro quadrato nei mesi estivi, la capacità degli hotel e degli alloggi, e il carico ambientale in termini di consumi ed emissioni.

Nel 2024, le rilevazioni di enti locali e associazioni mostrano come luglio e agosto siano i mesi più critici. Località come Alghero, Olbia e Porto Cervo arrivano a superare di gran lunga la capacità delle loro infrastrutture, con code, rifiuti accumulati e difficoltà negli spostamenti. Anche la natura soffre: le aree protette e i parchi regionali vedono aumentare la pressione, mettendo a rischio habitat delicati.

Le istituzioni hanno messo in campo programmi di controllo e regolamentazione, ma trovare il giusto equilibrio tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente resta una sfida aperta. Tra le strategie più adottate ci sono la gestione degli accessi, la promozione di un turismo sostenibile e l’allungamento della stagione per evitare picchi troppo intensi.

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Politica e strategie: cosa fa la Sardegna per il turismo sostenibile

Le parole di Franco Cuccureddu aprono un dibattito acceso. Da un lato, l’assessore punta a rassicurare con i numeri complessivi; dall’altro, diversi esperti e rappresentanti della società civile chiedono un’analisi più approfondita e articolata del fenomeno.

In questi mesi, la Regione ha approvato norme che limitano le volumetrie edilizie, combattono la speculazione immobiliare e promuovono forme di turismo più lente e meno invasive. Sono nate anche task force per monitorare in tempo reale i flussi turistici e intervenire rapidamente quando serve.

Le collaborazioni con associazioni ambientaliste si fanno più strette, con l’obiettivo di conciliare lavoro e salvaguardia del territorio. Il messaggio che arriva dalla politica è chiaro: serve una maggiore responsabilità condivisa tra imprenditori, istituzioni e cittadini per proteggere un patrimonio che non ha eguali.

Resta da capire per quanto tempo si potrà sostenere un turismo così intenso senza mettere a rischio ecosistemi, tradizioni e qualità della vita. Questa è la sfida che la Sardegna dovrà affrontare nei prossimi anni.