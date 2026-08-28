Blues and Beer a Quartucciu: sabato 29 agosto musica live, birre artigianali e prodotti locali in festa

Sabato 29 agosto, Quartucciu si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove il blues incontra il gusto autentico della birra artigianale. Blues and Beer torna, più vivo che mai, per la sua edizione 2024, con un programma che sa di novità ma non tradisce quel mix unico di musica dal vivo e sapori locali che ha conquistato tutti. Dopo il trionfo dello scorso anno, l’evento promosso dal Comune e organizzato dalla cooperativa Forma e Poesia nel Jazz continua a richiamare appassionati e curiosi, pronti a lasciarsi trasportare dalle note e a scoprire nuove birre selezionate con cura.

Parte di un progetto più ampio, “Identità e valore tra cultura e territorio”, il festival punta a celebrare le radici della Sardegna, intrecciando musica e tradizioni gastronomiche in un dialogo aperto con la comunità. Per il 2024, Blues and Beer promette spettacoli intensi e momenti di degustazione pensati per esaltare i produttori locali e nazionali, in un’atmosfera che è insieme festa e scoperta.

Blues and Beer, un volano culturale per Quartucciu

L’edizione 2023 ha segnato una svolta per Quartucciu, piccolo comune vicino a Cagliari, che ha saputo sfruttare questo festival per rilanciare la sua offerta culturale estiva. Il mix di musica live e degustazioni ha conquistato un pubblico eterogeneo: giovani, appassionati di blues e amanti della birra artigianale. Il format ha creato un’atmosfera rilassata e informale, favorendo lo scambio tra musicisti, produttori e spettatori.

L’Assessorato alla Cultura ha puntato con decisione su questa formula, capace di unire tradizione locale e innovazione culturale. Blues and Beer ha aumentato la visibilità di Quartucciu e ha stimolato una rete di collaborazione tra realtà musicali e imprenditoriali della Sardegna. La cooperativa Forma e Poesia nel Jazz ha garantito la qualità artistica, selezionando esibizioni live in grado di soddisfare un pubblico attento e esigente.

Nel tempo, il festival è diventato un appuntamento fisso dell’estate, ampliando l’offerta e affinando l’organizzazione. La sfida per il 2024 sarà confermare la qualità di musica e birre, consolidando Blues and Beer come punto di riferimento per gli appassionati di blues e delle eccellenze del territorio.

Il programma e i protagonisti del 2024

Sabato 29 agosto, dalle 18 fino a notte fonda, il centro di Quartucciu si trasformerà in un grande palco a cielo aperto. Si inizierà con l’apertura degli stand dedicati alla birra artigianale, dove sarà possibile assaggiare diverse tipologie come pilsner, amber ale e stout, offerte da birrifici selezionati e consolidati partner dell’evento.

Sul palco si alterneranno band blues provenienti da varie regioni italiane, con artisti noti per il loro stile autentico e la capacità di coinvolgere il pubblico. Tra gli ospiti spiccano un quintetto emergente dalla Toscana e un duo sardo che ha conquistato il mercato europeo. L’alternanza di formazioni di diversa provenienza vuole mettere in luce la varietà e le sfumature del blues, valorizzandone le forme più originali.

Oltre ai concerti, saranno organizzati workshop e incontri sulla produzione della birra e sugli strumenti musicali, momenti pensati per coinvolgere maggiormente il pubblico e far conoscere da vicino artigiani e musicisti.

La scelta della location è ricaduta ancora una volta su Piazza San Giovanni, cuore del paese, facilmente raggiungibile e capace di accogliere un buon numero di partecipanti, mantenendo un’atmosfera raccolta. L’organizzazione ha previsto tutte le misure necessarie per garantire sicurezza e rispetto delle norme, a tutela di artisti e pubblico.

Cultura, turismo e territorio: l’eredità di Blues and Beer

Blues and Beer dimostra come un evento culturale possa avere un impatto positivo sull’economia e sull’immagine di un piccolo centro. L’abbinamento tra musica e prodotti locali contribuisce a rafforzare la rete di valorizzazione del territorio, creando nuove opportunità per un turismo esperienziale.

Il festival mette in luce il talento di giovani musicisti e produttori locali, favorendo il dialogo diretto con il pubblico e stimolando forme di economia circolare. Così Quartucciu diventa protagonista nella diffusione di generi musicali meno mainstream ma ricchi di storia e radicamento culturale.

Non è un caso se l’evento attira visitatori anche dalle province vicine, contribuendo ad aumentare il flusso turistico in un periodo dell’anno tradizionalmente più tranquillo. Questo si riflette positivamente sui servizi locali, dalla ristorazione all’ospitalità, valorizzando le imprese del territorio.

La collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà private, come la cooperativa Forma e Poesia nel Jazz, conferma che le partnership culturali funzionano e aiutano a rilanciare le comunità. L’edizione 2024 di Blues and Beer si presenta quindi come un’occasione di cultura alla portata di tutti, con un’offerta artistica e gastronomica pensata per soddisfare gusti diversi.

Il 29 agosto sarà un momento per riscoprire tradizioni e rafforzare la reputazione di Quartucciu come polo culturale che guarda al futuro, confermando il valore della musica e del buon bere come strumenti di socialità e identità del territorio.