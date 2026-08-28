Ratko Mladić: funerali di Stato in Serbia e richieste di chiarezza sugli ultimi giorni del boia di Srebrenica

Ratko Mladić avrà un funerale con onori militari. La conferma arriva direttamente dal ministro della Giustizia serbo, Nenad Vujić. Ma sarà la famiglia a stabilire quando e dove si terrà la cerimonia. La decisione, presa pochi giorni dopo la morte dell’ex generale serbo-bosniaco, ha subito acceso un acceso dibattito. Dietro questo gesto si celano ferite ancora aperte e un carico di significati politici e sociali che rischiano di riaprire vecchie divisioni.

Chi era Ratko Mladić: tra eroe e criminale di guerra

Ratko Mladić resta una figura simbolo e controversa della storia recente dei Balacani. Comandante dell’esercito serbo-bosniaco durante la guerra degli anni ’90, è stato condannato per crimini di guerra e genocidio dal Tribunale dell’Aia, in particolare per il massacro di Srebrenica del 1995, uno dei capitoli più tragici del conflitto in Bosnia ed Erzegovina, con migliaia di vittime civili musulmane.

Nonostante la condanna, Mladić continua a godere di un seguito in alcune fasce della società serba, dove è visto da molti come un eroe e un difensore della patria. Questa spaccatura tra condanna internazionale e sostegno popolare rende la sua figura un terreno di scontro delicatissimo nella memoria delle guerre jugoslave. E il modo in cui verrà commemorato rischia di alimentare nuove tensioni nella regione.

Il governo serbo conferisce onori ufficiali: un gesto carico di significato

La decisione di concedere onori militari e di Stato a Mladić ha un peso simbolico enorme e ha provocato reazioni contrastanti a livello internazionale. Il ministro Vujić ha assicurato che il protocollo sarà rispettato, ma ha lasciato la scelta della cerimonia alla famiglia. Un segnale chiaro: lo Stato riconosce formalmente la figura di Mladić, ma lascia una certa autonomia ai suoi cari.

Il momento è delicato per la Serbia, impegnata a gestire rapporti complessi con l’Unione Europea e i Paesi vicini. Un omaggio ufficiale a un condannato per crimini di guerra può essere letto come un messaggio sulla questione dell’identità nazionale e della memoria storica. Intanto, organizzazioni per i diritti umani e le comunità delle vittime della guerra hanno espresso forti critiche.

Reazioni a catena nei Balcani: tra proteste e preoccupazioni

L’annuncio del funerale con onori ha subito scatenato reazioni forti in tutta la regione balcanica. In Bosnia, in particolare, autorità e associazioni civili hanno mostrato dolore e preoccupazione, vedendo in questo gesto una pericolosa rivendicazione negativa della memoria storica. La città di Srebrenica, simbolo del genocidio, ha denunciato con fermezza il rischio di riaccendere vecchie tensioni etniche.

Anche la comunità internazionale ha espresso inquietudine, mentre Nazioni Unite, Unione Europea e varie ONG lanciano appelli per la riconciliazione postbellica. Il riconoscimento ufficiale di una figura condannata per gravi violazioni dei diritti umani apre un dibattito che intreccia politica interna serba, alleanze e equilibri regionali.

La famiglia ha l’ultima parola: tra tradizione e tensioni sul funerale

A decidere dove e come si svolgerà il funerale ufficiale di Mladić sarà la famiglia, chiamata a un compito delicatissimo che coinvolge aspetti culturali, religiosi e politici. I funerali militari in Serbia seguono rituali ben precisi, uniti a cerimonie di Stato che attirano grande attenzione pubblica.

Si parla di luoghi simbolici per la memoria nazionale serba oppure di siti più isolati, per evitare proteste o scontri. I parenti dovranno trovare un equilibrio tra il desiderio di un ultimo saluto solenne e la necessità di contenere eventuali ripercussioni sociali e politiche. La decisione potrebbe influenzare non solo l’opinione pubblica, ma anche le future dinamiche politiche in Serbia e i rapporti con i Paesi vicini.

Finora la famiglia è rimasta in silenzio, ma ogni dettaglio sarà seguito con attenzione dai media nazionali e internazionali. Tutti guardano a questo evento come a un momento che potrebbe segnare la memoria collettiva e la stabilità dei Balcani nei mesi a venire.