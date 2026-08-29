Maxi blitz a Sassari: sei arresti, sequestrati oltre 60mila euro e centinaia di dosi di droga nel centro storico

Soldi in dollari, dosi di cocaina, eroina e marijuana: tutto è saltato fuori durante un blitz simultaneo in più case. Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in diversi appartamenti, mettendo a segno un colpo pesante contro una rete di spaccio. Il giudice per le indagini preliminari aveva dato il via libera, e l’azione è stata studiata nei minimi dettagli.

Gli agenti sono entrati quasi all’unisono, sorprendendo i sospettati mentre cercavano di nascondere le prove. L’obiettivo era fermare la distribuzione di droga, smantellare i punti nevralgici della rete. Il risultato? Sequestri importanti e un pacchetto di prove solide per mettere sotto accusa diversi indagati. Un’operazione che ha colpito duro il traffico locale, senza lasciare spazio a fughe o distrazioni.

Come si è svolto il blitz e cosa è stato trovato

Le perquisizioni sono scattate dopo indagini approfondite che hanno confermato i sospetti. Gli agenti hanno agito in tarda mattinata, per evitare che qualcuno potesse allarmarsi e muoversi. Le abitazioni controllate si trovano in quartieri densamente popolati, scelti perché ritenuti snodi chiave per l’approvvigionamento della droga.

Durante i controlli sono stati sequestrati quantitativi rilevanti di cocaina, sostanza molto richiesta nel mercato nero. Oltre a questa, sono state trovate dosi di eroina di alta purezza e marijuana in quantità. Il ritrovamento di numerose banconote in dollari lascia ipotizzare legami con traffici internazionali o operazioni di riciclaggio legate all’attività illecita. Anche il denaro in euro trovato conferma l’ampiezza degli affari.

Gli agenti hanno documentato con cura ogni fase, catalogando tutto il materiale per rafforzare le prove a carico degli indagati. Le operazioni si sono protratte fino a sera, per completare tutte le perquisizioni previste dall’ordinanza.

Cosa succede adesso: indagini e conseguenze giudiziarie

Il sequestro di droga e soldi rappresenta un passo importante per gli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire i legami tra i vari sospettati. Il giudice ha autorizzato anche ulteriori accertamenti per scovare altri complici e mappare tutta la rete criminale.

Gli indagati rischiano accuse pesanti, tra cui traffico di droga e riciclaggio. Le indagini proseguiranno con l’analisi delle prove raccolte, compresa la verifica delle valute estere, per capire la reale dimensione dell’attività illegale. La polizia ha annunciato che continuerà a monitorare con attenzione il territorio, intensificando la lotta contro queste organizzazioni.

Contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti resta una priorità per le istituzioni, in un momento in cui il narcotraffico è sempre più sotto osservazione, sia in Italia che all’estero. Questa operazione conferma l’impegno congiunto di magistratura e forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della collettività.