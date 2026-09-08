Interruzione acqua a Pirri giovedì 10 settembre per manutenzione Abbanoa: vie interessate e orari

Le rubinetti potrebbero restare a secco, almeno per qualche ora. Abbanoa ha dato il via a un intervento massiccio sulle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di rinnovare e potenziare le reti che portano l’acqua potabile nelle case e nelle attività commerciali. Non sarà indolore: in diverse zone della Sardegna sono previste sospensioni temporanee del servizio.

I residenti già si chiedono quali strade saranno coinvolte e quando dovranno fare a meno dell’acqua. L’azienda, responsabile della gestione del servizio idrico, ha spiegato che si tratta di lavori essenziali per garantire un’erogazione più stabile e sicura negli anni a venire.

Nonostante il disagio, Abbanoa ha messo a punto un piano dettagliato per informare costantemente gli utenti, cercando di evitare interferenze con emergenze o momenti di particolare attività economica. Le interruzioni saranno brevi, ma chi abita o lavora nelle aree interessate dovrà prepararsi e fare scorte d’acqua. Chiunque abbia esigenze particolari può rivolgersi al servizio clienti o seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell’azienda.

Lavori sulle condotte, ecco dove e quando manca l’acqua

L’intervento prevede la sostituzione e l’installazione di nuove apparecchiature su tubazioni vecchie, per rendere più solida e sicura la rete idrica. Si tratta soprattutto di condotte datate e punti di diramazione che hanno bisogno di maggior controllo e monitoraggio.

Le interruzioni riguarderanno soprattutto le vie principali di alcuni quartieri e diversi centri abitati limitrofi, dove la rete presenta problemi più evidenti. Le date precise sono già state fissate e pubblicate sul sito di Abbanoa e tramite comunicati locali. Ogni sospensione durerà al massimo 8 ore, per limitare al minimo il disagio per famiglie e attività commerciali.

Tra le nuove attrezzature ci saranno valvole di ultima generazione e sistemi automatizzati per gestire la rete a distanza. Questo migliorerà non solo la qualità dell’acqua distribuita, ma anche la capacità di scoprire subito eventuali guasti o perdite.

Disagi inevitabili, ecco cosa fare per prepararci

Le sospensioni d’acqua causeranno problemi soprattutto alle famiglie e alle attività che usano l’acqua ogni giorno, come ristoranti, bar e lavanderie. Questi dovranno organizzarsi per trovare soluzioni alternative durante le ore di interruzione.

Abbanoa consiglia di riempire contenitori con acqua potabile qualche ora prima dello stop, di evitare di usare elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie durante la sospensione e di limitare il consumo d’acqua per usi non indispensabili.

Il gestore invita inoltre a segnalare subito eventuali perdite o problemi che si dovessero presentare appena torna l’acqua. La collaborazione tra cittadini e azienda è fondamentale per mantenere la rete efficiente e sicura.

In alcune zone particolarmente sensibili sono state attivate utenze di emergenza per garantire acqua anche nei momenti più critici. Un segnale chiaro dell’impegno di Abbanoa a contenere i disagi nonostante la complessità degli interventi.

Come restare aggiornati sulle interruzioni

Per tenere gli utenti informati, Abbanoa ha messo in piedi una strategia comunicativa che passa dai canali social, dal sito web e da messaggi via sms o email per chi si iscrive al servizio di notifica.

Comunicare in tempo aiuta a gestire meglio le risorse di emergenza e permette agli utenti di organizzarsi. Una rete di informazioni chiara e trasparente è la chiave per ridurre malumori e problemi evitabili.

Ai cittadini si raccomanda di controllare spesso le comunicazioni ufficiali e di tenere a portata di mano i contatti utili per l’assistenza. La trasparenza nella gestione, soprattutto durante lavori importanti, è fondamentale per mantenere un rapporto di fiducia tra azienda e comunità.

Con il piano di Abbanoa già in corso, si attendono ora i primi interventi su strada. Passi necessari per mettere in sicurezza la rete idrica e garantire acqua più sicura e regolare negli anni a venire.