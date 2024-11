1765 euro al mese fin da subito, no non è un sogno: la notizia fa volare gli italiani

C’é una azienda che sta assumendo in Italia con stipendi a partire da 1.764 euro al mese ha creato un grande entusiasmo tra i lavoratori e i giovani in cerca di occupazione.

In un periodo in cui la disoccupazione giovanile rimane una questione critica in Italia, le assunzioni offerte da questa azienda rappresentano una boccata d’ossigeno per molti. Il fatto che l’azienda non solo stia assumendo, ma stia anche investendo nella formazione di 200.000 giovani in ambito STEM nei prossimi due anni, sottolinea l’impegno di creare un futuro sostenibile per il capitale umano italiano.

Non si tratta solo di un’opportunità lavorativa, ma di una vera e propria chance di stabilità economica in un periodo in cui il mercato del lavoro è spesso instabile e le prospettive di guadagno possono risultare deludenti

Crescita e investimenti di Amazon in Italia

Nel 2023, Amazon ha registrato ricavi record di 10 miliardi di euro, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato possibile grazie a investimenti infrastrutturali che hanno toccato quota 20 miliardi di euro. Il numero dei dipendenti è salito a quasi 19.000, un chiaro indicativo del fatto che l’azienda non solo sta consolidando la sua posizione in Italia, ma ha anche ambizioni significative di espansione futura. Tra i progetti imminenti, spicca l’apertura di un nuovo centro di distribuzione a Jesi, prevista per il 2025, che porterà con sé 1.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.

Le opportunità disponibili non si limitano ai profili altamente specializzati; Amazon si sta anche concentrando sull’assunzione di personale per posizioni entry-level, come i magazzinieri. Questo è un aspetto cruciale, poiché l’azienda ha dimostrato di essere aperta a candidati senza esperienza, offrendo una formazione adeguata sul posto di lavoro. Le candidature possono essere facilmente presentate attraverso il portale Indeed, uno dei più utilizzati in Italia per la ricerca di lavoro.

Gli annunci di lavoro coprono diverse località, tra cui Fara in Sabina, San Salvo, Casirate d’Adda, Milano, Castel San Giovanni e Agognate. Questo ampio raggio di assunzioni permette a molti italiani, da nord a sud, di avere accesso a queste opportunità. Il lavoro in Amazon è ambito non solo per la retribuzione competitiva, ma anche per i benefit associati, che includono assicurazione integrativa, buoni pasto e programmi di formazione continua come Career Choice, che copre fino al 95% delle spese per corsi di formazione professionale.

Il profilo del magazziniere include una serie di mansioni che spaziano dalla ricezione e smistamento dei prodotti, fino alla preparazione e spedizione degli ordini. È un lavoro dinamico che richiede la capacità di muoversi rapidamente tra le varie postazioni e di sollevare carichi fino a 15 kg. L’impegno di Amazon nella formazione e nella sicurezza dei propri dipendenti è evidente, poiché l’azienda richiede anche una buona conoscenza della lingua italiana per garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

Ma non ci sono solo opportunità per chi cerca un impiego di base. Amazon è attivamente alla ricerca di personale qualificato in vari settori. Per esempio, sono aperte posizioni per ingegneri dell’automazione e area manager, ruoli che richiedono esperienza e competenze specifiche in ambito tecnico e gestionale. Le retribuzioni per questi profili sono significativamente più elevate, con stipendi che possono superare i 40.000 euro lordi all’anno, a seconda delle qualifiche e dell’esperienza.

In particolare, la posizione di automation engineer richiede competenze in programmazione PLC e manutenzione di sistemi automatizzati. Questo tipo di lavoro è cruciale per garantire l’efficienza operativa dei centri di distribuzione, dove la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel migliorare i processi e ridurre i tempi di attesa.

Il futuro del lavoro in Amazon

Anche per il ruolo di area manager, è richiesta una laurea e una solida esperienza nella gestione del personale. I candidati devono essere in grado di utilizzare i dati per prendere decisioni strategiche e migliorare la produttività, in un contesto in cui l’analisi dei dati sta diventando sempre più centrale nelle operazioni aziendali.

Inoltre, Amazon cerca anche un supervisore caposquadra di manutenzione, un ruolo che comporta la supervisione delle attività di manutenzione e l’ottimizzazione dei processi. Questo tipo di posizione è particolarmente interessante per chi ha un background tecnico e cerca opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante e innovativo.