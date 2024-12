Armocromia, vestiti così e il posto di lavoro è tuo: il trucco per vincere al colloquio

Scegli questo colore e riuscirai a passare agevolmente il colloquio di lavoro. Ecco come curare il tuo outfit per ottenere il posto

Il colloquio di lavoro è una fase fondamentale nel percorso professionale di ognuno di noi. E’ naturale che quando si debba sostenere, le emozioni siano talmente presenti che arrivino quasi a sopraffare. Esistono, tuttavia, delle accortezze da seguire, che potranno permetterci di fare una più che discreta figura, nonostante l’ansia e l’agitazione nelle quali potremo incorrere.

Manifestare la possibilità e la volontà di mettersi in gioco ed adattarsi, può rappresentare concretamente una carta che giocherà a tuo favore. Allo stesso tempo dovrai dimostrarti curioso, esponendo domande e dubbi relativi ad ogni lato dell’attività professionale.

Ma oltre alla parte più strettamente legata all’ambito lavorativo, sarà importante curare anche l’aspetto esteriore, prestando particolare attenzione al proprio outfit. E’ inevitabile che il modo di vestire rappresenti un preliminare biglietto da visita della persona, che già dall’esterno faccia capire alcune sfaccettature della nostra personalità.

E’ importante, in tal senso, evitare combinazioni troppo sgargianti ed appariscenti, che potranno comunicare un’impressione errata di voi. Il segreto sta tutto nell’individuare un equilibrio. Ma esiste un colore che più di ogni altro ti permetterà di presentarti in maniera sobria ed elegante, dandoti quel quid in più.

Quali colori scegliere?

Tonalità di nero, grigio o marrone sono opzioni che vengono scelte molto frequentemente in circostanze come queste, perché funzionano sempre, esprimendo una consistente sobrietà e serietà, rendendo il soggetto che gli indossa pertinente al contesto, senza risultare troppo esuberanti e rischiare di causare il proverbiale ‘pugno in un occhio’.

Così facendo, riuscirete a presentarvi come persone altamente e meticolosamente attente rispetto alla cura dei dettagli, evitando di catturare eccessivamente l’attenzione del vostro interlocutore con abiti variopinti e vistosi, o semplicemente con accostamenti che risultino stonati se abbinati insieme.

Punta su questo. E’ sempre una garanzia!

Il blu è il colore che può funzionare meglio durante un colloquio, poiché si tratta di una tonalità che ispira affidabilità ed equilibrio. Come detto, ma come è sempre importante ribadire, tinte sobrie con grafiche non troppo appariscenti. E’ vero che spesso le stesse ci conferiscono un’identità e fanno comprendere già ad una prima occhiata quelle che sono le nostre passioni e i nostri interessi, ma sono sicuramente abiti poco consoni rispetto ad un ambiente professionale.

Mi raccomando, presta attenzione alle scarpe che indossi. Anche in questo caso le chiavi fondamentali da seguire sono due: sobrietà e ‘scarsa’ appariscenza. I dettagli, insomma, sono fondamentali e ti aiuteranno significativamente nel fare una figura più che buona, consentendoti di accedere al lavoro che hai sempre sognato.