Trasformare 100€ in oltre 1.000€ con ChatGPT: ecco come ha fatto un giovane americano

ChatGPT e l’intelligenza artificiale sono molto utili per diversi compiti: ora sembra che siano stati utilizzati per fare soldi, ecco come

Nell’ultimo periodo sempre più persone stanno sfruttando l’intelligenza artificiale. In effetti, si potrebbe affermare che stiamo vivendo nell’era dell’ascesa dell’IA: tutti utilizzano strumenti di questo genere per riuscire a portare a termine svariati compiti.

C’è chi usa l’intelligenza artificiale per lavori professionali, chi si affida a ChatGPT per superare esami scolastici e chi ancora prova questo sistema per moltiplicare i propri risparmi.

Proprio così, sembra che un giovane americano abbia trovato un “trucco” per far diventare 100 euro ben 1.000 euro in poco tempo seguendo quelli che sono i consigli di ChatGPT.

Ma com’è riuscito in quest’impresa? È qualcosa che si può replicare? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

ChatGPT, il trucco usato per moltiplicare i soldi

Jackson Greathouse Fall, questo è il nome del giovane statunitense che ha chiesto a ChatGPT una mano per riuscire a moltiplicare i risparmi. Jackson era insoddisfatto con il suo lavoro di scrittore e designer e ha deciso di investire seguendo quelli che sono stati i consigli forniti dall’Intelligenza Artificiale. Ovviamente, non si tratta di consigli che l’IA ha pensato da sola: il sistema intelligente ha rielaborato tutti i dati presenti sul web e ha fornito un riassunto delle migliori mosse da fare per riuscire a ottenere il massimo da un budget di partenza di 100 euro.

Il primo consiglio che ha ottenuto? Quello di avviare un business basato sui gadget sostenibili. Jackson ha quindi deciso di avviare Green Gadget Guru, un negozio online dedicato ad accessori green. Ha ottenuto subito un buon riscontro, ma il successo è arrivato anche grazie agli altri suggerimenti che l’intelligenza artificiale gli ha fornito.

I consigli per migliorare il business

Come un consulente finanziario esperto, ChatGPT ha dato numerosi consigli al giovane americano. In pratica, il secondo passaggio è stato quello di puntare sull’ottimizzazione dei motori di ricerca e sull’integrare una strategia di marketing efficace. Jackson ha deciso di puntare sulla SEO, curando al massimo i parametri che ChatGPT gli ha suggerito.

I suggerimenti dati dall’IA hanno permesso al giovane imprenditore di ottenere subito incredibili risultati. Infatti, il sito ha generato guadagni grazie al marketing di affiliazione, arrivando a ottenere 1.280 euro in un solo giorno. Seguire tale esempio potrebbe essere la chiave per fare un investimento efficiente spendendo un budget davvero basso, partendo da 100 euro e arrivando a 1.000 euro.