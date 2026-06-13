Sardegna: 30 milioni dalla Regione per abbattere i costi del trasporto merci, Confindustria approva

Il conto è salito, e non di poco. Da più di un anno, il trasporto merci in Sardegna costa molto di più, schiacciando aziende e famiglie. Dietro a questo aumento, cause esterne, fuori dal controllo dell’isola, che rendono la situazione ancora più difficile. La Regione non ha voluto restare a guardare: ha stanziato 30 milioni per ridurre questo peso, cercando di dare respiro a un’economia che rischia di soffocare.

### Un fondo da 30 milioni per sostenere trasporti e aziende

La Regione ha messo sul piatto 30 milioni di euro per sostenere la filiera dei trasporti. Il fondo punta a ridurre gli oneri finanziari legati all’aumento dei costi per spostare merci. I beneficiari principali sono le imprese di logistica, gli operatori portuali e le aziende produttrici, con un occhio di riguardo alle piccole e medie imprese, quelle più esposte alle difficoltà.

Aiuti pensati per chi ha subito rincari veri, causati da aumenti del carburante, tariffe portuali più care e le restrizioni sanitarie ancora in vigore in alcune zone. Le risorse saranno distribuite sulla base delle spese effettive registrate nell’ultimo anno. Non un contributo a pioggia, ma un sostegno mirato a chi ha avuto un aumento dei costi non dipendente dalla propria volontà.

### Perché i costi del trasporto sono schizzati in Sardegna

Dal 2023 la Sardegna vive una situazione complicata per il trasporto merci, con più fattori che si sono sommati. Prima di tutto, il prezzo del carburante è cresciuto costantemente, pesando molto sui costi del trasporto marittimo e su gomma. La logistica dell’isola si basa molto su rotte navali, i cui prezzi sono spesso alti e variabili.

In più, le restrizioni sanitarie ancora attive in alcune aree hanno rallentato operazioni portuali e terrestri, creando rallentamenti nella catena di distribuzione. La mancanza di personale qualificato nel settore della logistica ha complicato ulteriormente le cose, riducendo la capacità operativa delle imprese. Infine, le tensioni internazionali sulle rotte commerciali e il rincaro delle materie prime hanno fatto salire i costi indiretti.

### Effetti concreti su imprese e consumatori sardi

L’aumento dei costi per spostare le merci si traduce subito in prezzi più alti per i prodotti finali. Le imprese che importano e distribuiscono sono costrette a far pagare di più, con un impatto diretto sul potere d’acquisto dei cittadini. Un meccanismo che rischia di minare la competitività delle aziende locali.

A pagare il prezzo più alto sono soprattutto le piccole e medie imprese, meno attrezzate per reggere questi aumenti. I settori agroalimentare, manifatturiero e commerciale sono tra i più colpiti. Meno profitti e prezzi più alti mettono a rischio investimenti e sviluppo, con il pericolo di rallentamenti o chiusure.

### Come funzionerà il fondo e chi lo gestisce

Per accedere al fondo, le imprese dovranno presentare domanda con tutti i documenti che dimostrano le spese sostenute e gli aumenti affrontati. Saranno effettuati controlli rigorosi per evitare abusi e assicurare che l’aiuto arrivi davvero a chi ne ha bisogno.

La gestione è affidata a un organismo dedicato, che lavora insieme a camere di commercio e associazioni di categoria. Priorità andrà ai settori strategici e alle aziende più fragili. L’efficacia del fondo sarà monitorata con report trimestrali per garantire trasparenza e buon uso delle risorse pubbliche.

### Cosa ci si aspetta e le sfide che restano

I 30 milioni stanziati sono una risposta concreta e immediata a un problema che pesa. Ma si tratta di una soluzione temporanea, perché la Sardegna deve fare i conti con problemi più grandi e strutturali. Serve potenziare infrastrutture e modernizzare la rete logistica per rendere il sistema sostenibile nel tempo.

La strada passa per politiche integrate che migliorino i collegamenti marittimi e terrestri e spingano l’innovazione nelle imprese. Un sostegno pubblico ben gestito può attenuare gli effetti di crisi come questa, ma serve soprattutto una strategia a lungo termine per rendere la logistica isolana più forte e competitiva a livello internazionale.