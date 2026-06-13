Castello di Saint-Pierre in Valle d’Aosta: il gioiello medievale tra torrette e panorami da sogno

A pochi chilometri da Aosta, sulle colline di Saint-Pierre, si erge una fortezza che ha attraversato i secoli. Il castello di Saint-Pierre, con le sue quattro torri cilindriche che sfidano il cielo delle Alpi, sembra tratto da un racconto medievale. Ma la sua storia è molto più complessa: nasce nel XII secolo e si intreccia con le vicende della Valle d’Aosta, riflettendo cambiamenti sociali e culturali profondi. Intorno a lui, vigneti, meleti e montagne creano uno scenario che amplifica il suo fascino senza tempo.

Dalle origini medievali alle mani dei signori feudali

Le prime tracce del castello risalgono al 1100. Nel 1191, nella Carta delle Franchigie, si parla già dei “fratelli de castro Sancti Petri”, che facevano riferimento a questa fortezza. In origine, il complesso era molto più semplice: un torrione massiccio a uso difensivo affiancato da una casa-forte per l’abitazione. Nel tempo, le due parti si sono fuse in una struttura più articolata.

Il castello è passato di mano a famiglie influenti della Valle d’Aosta, come i Signori di Quart, i Savoia e i Challant, ognuna delle quali ha lasciato un segno nella storia locale. Nel XVII secolo, Pierre Philibert Roncas, aristocratico del posto, ampliò gli spazi trasformandoli in sale per ricevimenti e incontri mondani, segnando un cambio di passo nelle funzioni della fortezza.

Ottocento: il restauro che ha riscritto l’immagine del castello

L’intervento più significativo avvenne nel 1873, quando il barone Emanuele Bollati comprò il castello e affidò i lavori all’architetto torinese Camillo Boggio. Non si trattò di un semplice restauro, ma di un vero e proprio rifacimento in chiave romantica, molto in voga all’epoca, che guardava con ammirazione al Medioevo. Boggio prese ispirazione dai castelli della Valle del Reno, in Germania del Sud, da cui vennero disegnate le quattro torrette cilindriche che oggi caratterizzano il mastio centrale.

Il risultato è una delle immagini più suggestive e riconoscibili della Valle d’Aosta, un mix di storia e fantasia che ha fatto del castello un simbolo ben oltre i confini regionali.

Un museo che racconta natura e storia dentro le mura antiche

Dal 2022 il castello è aperto al pubblico e ospita il Museo Regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan. Un progetto che unisce la storia del luogo con la natura valdostana. Gli spazi espositivi coprono circa 1200 metri quadrati, distribuiti su più piani con sedici sale tematiche.

Qui si può seguire un percorso che va dalla geologia alla flora e fauna alpina, passando per la formazione delle montagne e dei ghiacciai. Il visitatore si muove tra mura medievali e tecnologie moderne, con installazioni interattive che fanno dialogare passato e presente in modo efficace.

Da non perdere la Sala del Trono, con il suo grande camino decorato da stemmi nobiliari, simbolo della potenza delle famiglie che hanno abitato il castello. Il cortile interno e le facciate restaurate mostrano le diverse stratificazioni storiche e architettoniche accumulate nei secoli.

Dove si trova e come arrivarci

Il castello si trova a Tâche, frazione del comune di Saint-Pierre, a circa 10 chilometri a ovest di Aosta. La sua posizione è strategica, affacciata sulla riva sinistra della Dora Baltea e immersa in un paesaggio di vigneti e coltivazioni, con le montagne a fare da sfondo.

Chi arriva in auto può uscire all’Aosta Ovest-Saint-Pierre dell’autostrada A5 e seguire le indicazioni per il borgo. La vicinanza al capoluogo lo rende ideale per una visita anche in giornata, sia in macchina che con i mezzi pubblici. A completare il quadro, la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, con un campanile romanico del XII secolo, aggiunge un ulteriore tassello storico alla zona.

Saint-Pierre è uno dei castelli più rappresentativi della Valle d’Aosta, passato da presidio militare a simbolo romantico e culturale. Da oltre ottocento anni domina il paesaggio alpino, testimone del legame profondo tra storia, architettura e natura che caratterizza questa regione.