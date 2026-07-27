Boom del turismo in Sardegna: motore chiave per la crescita economica dell’isola secondo Federturismo

A luglio, le presenze turistiche in Sardegna sono cresciute del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato che non racconta solo numeri: è il segnale di una svolta. L’isola, tradizionalmente amata per le sue coste e la natura incontaminata, sta ora imboccando una strada diversa, più solida e ambiziosa.

Gli uffici dell’assessorato regionale confermano: non si tratta solo di un picco passeggero. Dietro c’è una strategia che punta a rendere il turismo un motore capace di alimentare lavoro, investimenti e sviluppo locale. È soprattutto il Sud dell’isola a trainare questa ripresa, come sottolinea Federturismo Confindustria. Qui, l’obiettivo va oltre le strutture ricettive: si vuole valorizzare il patrimonio culturale e l’ambiente, creando un modello di crescita sostenibile.

E se alcune aree sono già mete consolidate, altre, finora trascurate, iniziano a farsi spazio sulla mappa del turismo. C’è voglia di cambiare passo, e la Sardegna sembra pronta a farlo.

Istat: cresce il turismo, ma non solo numeri

Gli ultimi dati Istat raccontano una Sardegna che si muove bene. Presenze e arrivi sono in aumento rispetto all’anno passato, con un balzo oltre il 7% nelle località di mare più famose e anche nelle zone interne più suggestive. Aumentano sia gli italiani sia gli stranieri, un segnale che l’isola continua a farsi apprezzare anche fuori dai confini nazionali.

La stagione turistica si allunga: non più solo estate, ma da primavera inoltrata fino all’autunno. Il clima più mite, un’offerta culturale e sportiva più ricca lungo tutto il territorio spingono in questa direzione. Anche gli investimenti in infrastrutture, porti e collegamenti aerei e navali hanno fatto la loro parte, migliorando l’accesso all’isola.

Nel settore dell’ospitalità si respira ottimismo: hotel, B&B e agriturismi segnano un aumento nelle prenotazioni. L’attenzione è tutta sulla qualità dei servizi e su come far restare i turisti più a lungo. Non a caso, la Sardegna Meridionale si conferma tra le mete più gettonate, grazie anche al lavoro sinergico di Federturismo Confindustria e delle amministrazioni locali.

Federturismo Confindustria: turismo, una leva per l’economia

Federturismo Confindustria Sardegna Meridionale ha le idee chiare: il turismo non è solo un settore tra tanti, ma la chiave per far ripartire l’economia dell’isola. L’associazione sottolinea come gestire bene il patrimonio turistico possa portare a risultati importanti in termini di lavoro, innovazione e sostenibilità.

Tra le iniziative più importanti, ci sono progetti di formazione per chi lavora nel turismo, campagne di marketing per far conoscere le unicità locali e l’organizzazione di eventi capaci di attirare visitatori tutto l’anno. Federturismo sta anche lavorando per mettere insieme pubblico e privato, creando reti che facilitino investimenti e lavori strutturali.

Il turismo può davvero spingere l’economia, ma serve una strategia che tenga conto dell’ambiente e delle tradizioni. Per questo, il dialogo tra istituzioni, imprese e comunità è stato al centro delle ultime conferenze di settore.

Turismo sostenibile: tra sfide e possibilità

Nonostante i segnali positivi, il turismo in Sardegna deve fare i conti con sfide non da poco. Proteggere l’ambiente e il territorio diventa sempre più urgente, specie nelle aree più fragili e meno attrezzate. Anche se le infrastrutture sono migliorate, servono investimenti mirati per evitare sovraffollamenti e garantire una buona esperienza sia ai turisti sia ai residenti.

Le opportunità si trovano soprattutto nel turismo sostenibile e diversificato. Percorsi enogastronomici, festival culturali, turismo sportivo e attività all’aria aperta possono aiutare a distribuire meglio i visitatori e a far emergere realtà meno conosciute. L’attenzione all’ambiente, oggi più richiesta che mai, apre nuove strade per chi sa offrire proposte green.

Coinvolgere le comunità locali è fondamentale: valorizzare artigianato, tradizioni e cultura può trasformare l’accoglienza in un’occasione di sviluppo diffuso, riducendo la dipendenza da modelli standard e facendo della Sardegna un punto di riferimento per un turismo di qualità.

Turismo e lavoro: un binomio che cresce

Il turismo resta uno dei principali motori di lavoro in Sardegna. L’aumento dei visitatori ha creato nuove opportunità non solo negli alberghi, ma anche in ristoranti, trasporti, guide e negozi. Molte aziende hanno rafforzato il personale e puntano sulla formazione continua.

L’effetto positivo si estende anche alle piccole imprese e agli artigiani, con un impulso ai prodotti tipici dell’isola. Il circolo virtuoso coinvolge anche edilizia e trasporti, grazie agli investimenti in infrastrutture.

Certo, il lavoro resta spesso stagionale e la sfida è stabilizzare l’occupazione. Per questo Federturismo punta a far crescere competenze mirate e a favorire l’ingresso dei giovani nel settore, un passaggio cruciale per assicurare continuità e qualità.

In sintesi, il turismo è sempre più un pilastro dell’economia sarda nel 2024. Un settore in crescita che va gestito con cura per farne un volano di sviluppo vero per l’isola e per chi ci vive.