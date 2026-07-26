Roberto Vannacci sorprende con nuovo video IA: Mattarella concede grazia a Roggero

Roberto Vannacci ha scelto un modo insolito per farsi notare: un video realizzato con l’intelligenza artificiale ambientato nell’antica Roma. Niente più minacce o scenari moderni. Questa volta, Vannacci è un legionario dentro un palazzo romano, mentre di fronte a lui c’è una figura che ricorda molto il Presidente Sergio Mattarella, vestito da console. Il momento clou? Una pergamena consegnata dal leader, da cui emergono immagini dense di simboli di giustizia e clemenza. Il video si chiude con la liberazione dal carcere Mamertino, accompagnata da un messaggio che invita a una pausa di riflessione.

Tra pergamene e simboli: cosa vuole dirci Vannacci

L’inizio del video trasporta lo spettatore in un’ambientazione che richiama Roma antica, lontana dalle piazze di oggi ma ricca di riferimenti storici. Vannacci veste i panni del legionario, simbolo di forza e autorità militare, ma questa volta sceglie un palazzo ricco e non il solito Colosseo. Al suo fianco c’è un “console”, con tratti che ricordano chiaramente Mattarella: volto serio, espressione istituzionale. È proprio a lui che Vannacci porge una pergamena, un gesto che sembra carico di significato e formalità.

La pergamena si apre e mostra la parola latina “gratiam”, incisa come a fuoco. Un termine che significa “grazia”, il cuore del video, collegato a clemenza e perdono. Consegnare un documento così a una figura che simboleggia il massimo potere dello Stato fa pensare a una richiesta di clemenza o riconoscimento. La tecnologia digitale, con l’uso dell’intelligenza artificiale, fonde immagini antiche e volti contemporanei, creando un effetto che colpisce e spinge a riflettere.

Giustizia in bilico: la pietra preziosa che pesa sul destino

La scena si sposta su una statua della Giustizia, bendata e con la bilancia, come da tradizione. Ma qui c’è una novità: su uno dei piatti viene posata una pietra preziosa, simile a un grande diamante. Un dettaglio che non passa inosservato. La pietra sembra rappresentare un valore altissimo, forse un’offerta decisiva o la chiave di una sentenza che sta per arrivare. Intorno alla statua, i membri di Futuro Nazionale osservano con sguardi di sorpresa e attesa.

Il video sembra voler sottolineare proprio questo: la delicatezza dell’equilibrio della giustizia nel momento di una decisione cruciale. La pietra potrebbe simboleggiare il peso della verità o il valore della persona per cui si chiede clemenza. La Giustizia bendata, simbolo di imparzialità, è al centro di una scena che rimanda a un verdetto imminente.

Liberazione al Mamertino: il volto di Mario Roggero e il messaggio di Vannacci

Il finale cambia registro e si sposta nel carcere Mamertino, luogo che è insieme storico e simbolo di giustizia penale. Qui Vannacci, ancora in veste di legionario, apre le porte e libera un detenuto ben riconoscibile: Mario Roggero, figura strettamente legata al tema del video. La scelta di far uscire proprio lui dal carcere sottolinea un messaggio chiaro di grazia, redenzione e seconda possibilità.

Mentre Roggero rivede e abbraccia la moglie all’uscita, la didascalia su Instagram, dove Vannacci ha pubblicato il video, recita: “Grazia per Roggero. Amen”. Una frase breve, ma che concentra il senso di tutto il racconto, richiamando il tema della clemenza affidata all’istituzione rappresentata dal “console” Mattarella. Con un mix innovativo di intelligenza artificiale e simboli storici, Vannacci manda un messaggio che unisce passato e presente, politica e giustizia, puntando tutto sul concetto di grazia.