Produzione industriale a giugno in calo dell’1%: moda e macchinari penalizzano la ripresa

A maggio, l’export italiano ha segnato un rosso per il secondo mese consecutivo. Non è un problema passeggero, ma un campanello d’allarme che fa drizzare le antenne a chi conosce bene il settore. La moda e i macchinari, colonne portanti della nostra industria, hanno registrato cali significativi, mettendo in difficoltà l’intero sistema. Nel frattempo, il settore auto e quello farmaceutico, pur crescendo, non riescono a compensare queste perdite. I dati, più di una semplice flessione, raccontano una realtà complessa: un’industria che sta cercando di ritrovarsi tra sfide globali e qualche spiraglio di opportunità.

Moda e macchinari, il tallone d’Achille dell’export

A maggio 2024, i dati sulle esportazioni italiane mettono in luce una battuta d’arresto in quei settori che per anni hanno fatto da traino all’economia. La moda, simbolo riconosciuto del made in Italy, ha visto calare le proprie vendite all’estero. Dietro a questo c’è una domanda globale che fatica a ripartire, soprattutto in Europa e Asia, e la concorrenza sempre più agguerrita di Paesi emergenti che propongono prodotti a prezzi più bassi.

Anche l’industria dei macchinari ha risentito del rallentamento nei mercati esteri e della frenata negli investimenti produttivi a livello mondiale. Questo settore, che spazia dai sistemi industriali alle attrezzature specializzate, ha visto calare gli ordini. A pesare sono anche i costi in aumento delle materie prime e le difficoltà nella catena di approvvigionamento. Le aziende italiane, spesso piccole e medie imprese con forte vocazione all’export, sono ora in una fase delicata: per restare a galla servono innovazione e capacità di adattamento.

Auto e farmaci crescono, ma non bastano

In mezzo a questo scenario complicato, qualche settore riesce a contenere i danni o a spuntare una timida crescita. Le esportazioni di auto italiane sono aumentate, spinte dalla domanda internazionale di modelli di lusso e veicoli a basse emissioni. Tuttavia, questa crescita non è stata abbastanza forte da compensare le perdite di moda e macchinari. I produttori investono su innovazione e sostenibilità, puntando a nuovi mercati, ma i risultati arriveranno solo con il tempo.

Anche il comparto farmaceutico ha allargato le proprie vendite all’estero, approfittando di un mercato globale in espansione, soprattutto per prodotti specialistici e innovativi. La domanda mondiale di farmaci resta solida e l’Italia mantiene un vantaggio grazie alla qualità dei suoi prodotti. Nonostante ciò, nemmeno questa crescita riesce a far risalire l’export nel complesso, e la bilancia commerciale continua a risentirne. Il settore biofarmaceutico potrebbe però diventare una carta importante da giocare nei mesi a venire.

Export in bilico: tra rischi e opportunità

Per i prossimi mesi il quadro resta incerto e pieno di sfide. Le tensioni geopolitiche, le oscillazioni valutarie e l’instabilità economica globale sono fattori di rischio concreti per le esportazioni italiane. Allo stesso tempo, la transizione verso un’economia più sostenibile e digitale apre nuove strade, che però richiedono investimenti e una buona dose di agilità.

Le imprese italiane dovranno continuare a cambiare passo, puntando sui loro punti di forza storici come qualità e design, ma anche accelerando sull’innovazione verde e sulle filiere integrate. Molto dipenderà anche dalle politiche pubbliche di sostegno all’internazionalizzazione e all’innovazione. Nel frattempo, i segnali negativi di maggio impongono di tenere d’occhio da vicino i singoli settori e i movimenti del mercato, per evitare che questa frenata si trasformi in stagnazione. La capacità di reazione del nostro manifatturiero resta più che mai decisiva.