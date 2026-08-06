aeroporto Costa Smeralda — Volotea rafforza la propria base di Olbia e amplia l’offerta di collegamenti durante la stagione invernale. La decisione rientra nella strategia di destagionalizzazione del vettore e, secondo la compagnia, aumenta del 75% la disponibilità di posti in vendita rispetto allo stesso periodo del 2025. La misura punta a garantire collegamenti più stabili per i residenti dell’isola anche nei mesi freddi.

Rotte invernali e novità dalla base

Per la stagione 2026-2027 la programmazione da Olbia include collegamenti che resteranno attivi per tutto l’inverno e alcune novità: saranno operativi i voli per Venezia, Verona, Torino, Parigi Orly e Barcellona, con quest’ultima prevista tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e domenica. In aggiunta, torna la rotta per Bologna, debutta il collegamento per Madrid e, in occasione delle festività natalizie, sarà introdotto un volo per Napoli.

Rete, mercati e capacità offerte

La rete offerta da Olbia attraverso Volotea Olbia copre destinazioni in Italia, Francia e Spagna: complessivamente sono previste 27 rotte verso 3 Paesi. Sul mercato italiano risultano collegate numerose città, mentre in Francia l’offerta include scali rilevanti per il turismo incoming verso la Sardegna; in Spagna il vettore collega Barcellona, Bilbao, Madrid e Siviglia.

Italia: Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Venezia, Verona

Francia: Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo, Tolosa

Spagna: Barcellona, Bilbao, Madrid, Siviglia

Per il 2026 Volotea dichiara di avere oltre 1 milione di posti in vendita dallo scalo e indica un tasso di riempimento dei voli di circa il 90% nei primi sei mesi dell’anno. Oltre alla base di Olbia, il vettore opera anche dallo scalo di Alghero, dove sono disponibili sei destinazioni verso Italia e Francia; tra le novità segnalate per Alghero c’è l’attivazione della rotta per Lione, operativa da maggio 2026.

Impatto economico e rapporti con istituzioni locali

Mantenere la base di Olbia aperta tutto l’anno ha ricadute sull’occupazione locale: la compagnia segnala che la base genera oggi oltre 80 posti di lavoro diretti e circa più di 450 posti di lavoro indiretti, con circa un terzo del personale diretto di origine sarda. Questo elemento è stato evocato dalla direzione commerciale del vettore come valore concreto per il territorio.

Il legame operativo con gli scali del Nord Sardegna viene definito strategico anche dalle società di gestione aeroportuale. Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar e Sogeaal, ha sottolineato che l’estensione dell’operatività della base alla stagione invernale migliora l’accessibilità del territorio e contribuisce all’economia locale. La collaborazione con i Comuni, le Camere di Commercio e Confcommercio è indicata come parte dei patti per la destagionalizzazione che accompagnano il progetto.

La direzione commerciale del vettore, rappresentata da Valeria Rebasti, ha collegato la scelta alla volontà di garantire collegamenti stabili dal nord della Sardegna nei mesi invernali, ricordando l’impegno del gruppo verso i residenti e l’obiettivo di rendere più affidabile la mobilità durante tutto l’anno.

Il rafforzamento della base di Olbia porta con sé una maggiore offerta e nuove frequenze: per i residenti e per chi muove affari o turismo fuori stagione, la programmazione annunciata amplia le possibilità di collegamento e la continuità dei servizi dal nord dell’isola.