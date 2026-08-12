Fiera Milano cresce: investimenti strategici in servizi, prodotti e mercati internazionali per un business integrato

«Non puntiamo su un solo fronte, ma su più di uno, contemporaneamente». Così il CEO Conci ha sintetizzato la strategia che sta guidando il gruppo verso una crescita robusta nel 2024. Servizi innovativi, una gamma prodotti più ampia e l’espansione in nuovi mercati esteri: sono queste le direttrici che stanno spingendo i risultati verso numeri decisamente incoraggianti. I dati finanziari recenti non lasciano dubbi, confermando che l’approccio multi-frontale sta dando i suoi frutti in modo concreto.

Investimenti per servizi sempre più all’avanguardia

La direzione ha deciso di rafforzare l’offerta di servizi, considerata uno dei pilastri su cui puntare per il futuro. Nel 2024, l’azienda ha investito risorse importanti in progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione dei processi. L’obiettivo è migliorare l’esperienza del cliente, offrendo soluzioni più complesse e su misura. Investire sui servizi significa anche aumentare la presenza in settori chiave, con nuovi canali di contatto e piattaforme digitali che semplificano l’interazione e rafforzano la fedeltà.

Non solo tecnologia: grande attenzione anche alla formazione del personale, che deve essere pronto a gestire e valorizzare tutte le novità introdotte. Gli investimenti in settori come la consulenza tecnica e il supporto post-vendita hanno reso il gruppo più competitivo, più veloce e più reattivo rispetto alla concorrenza.

Più prodotti per rispondere a bisogni diversi

Accanto ai servizi, il gruppo ha ampliato la sua offerta di prodotti, inserendo nuove linee pensate per una clientela sempre più varia. L’obiettivo è coprire segmenti di mercato finora poco presidiati, sfruttando le competenze tecniche e la ricerca sviluppate negli anni. Questa crescita della gamma prodotti risponde anche a richieste specifiche di diversi settori industriali, garantendo soluzioni su misura.

L’espansione riguarda non solo nuovi articoli, ma anche l’integrazione di tecnologie avanzate che puntano a maggiore efficienza e sostenibilità. Questi prodotti sono una leva importante per far crescere il fatturato e guadagnare spazio sul mercato, rafforzando la posizione del gruppo di fronte ai competitor.

Sbarcare in nuovi mercati per crescere ancora

Il terzo pilastro degli investimenti è l’espansione geografica. Nel 2024 il gruppo ha messo in campo una strategia per entrare e consolidarsi in mercati esteri selezionati, scelti per il loro potenziale di sviluppo e per le sinergie con le attività già esistenti. L’AD Conci ha spiegato che questa crescita non è frutto del caso, ma di analisi attente e investimenti mirati per mantenere alta la competitività.

L’ingresso in nuovi Paesi ha richiesto una pianificazione attenta, con scelte precise su partner locali e adeguamenti organizzativi. Così il gruppo ha allargato la sua rete commerciale e produttiva, aprendo nuove opportunità di fatturato e riducendo i rischi. Essere presenti a livello internazionale permette inoltre di cogliere in anticipo i trend globali, aumentando il valore del brand e la capacità di innovare su scala mondiale.