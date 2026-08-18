Export Teramo in crescita: impiantistica e tessile rilanciano l’economia locale

Nel 2017, il film “Sfashion” ha portato sullo schermo la crisi del polo tessile di Teramo, segnando una cesura netta tra passato e futuro. Quel racconto sembrava chiudere un capitolo difficile per l’economia locale, ma da allora la strada è rimasta in salita. Le aziende hanno tentato nuove vie, con qualche segnale positivo, ma il cammino è lento e incerto. Non si tratta solo di numeri o singoli casi: qui si gioca una sfida più profonda, fatta di cambiamenti culturali e produttivi, un ricambio generazionale che sta rimodellando l’identità industriale di questa provincia abruzzese.

Quando il tessile a Teramo ha perso forza: l’impatto sulla provincia

Per decenni il tessile è stato il cuore pulsante dell’economia teramana. Aziende, laboratori artigianali e linee di montaggio hanno dato lavoro a migliaia di persone e tenuto in piedi una solida rete produttiva. Ma dalla metà degli anni 2000 le difficoltà si sono accumulate: concorrenza straniera, costi in crescita e mercati che cambiavano hanno messo in crisi il sistema. Nel 2017, con il film “Sfashion”, la crisi è uscita anche sul grande schermo, raccontando le tensioni sociali ed economiche legate alla chiusura di molte aziende.

Il colpo è stato duro non solo per le imprese, ma anche per le famiglie che dipendevano da quel lavoro. Sono saltati molti posti, e i giovani hanno iniziato a guardare altrove. Quel modello economico consolidato è crollato, lasciando un senso di incertezza sulle possibilità di ripresa e facendo emergere la necessità di diversificare. Le istituzioni e le associazioni di categoria hanno giocato un ruolo importante per tamponare i danni e sostenere chi è rimasto in campo.

Primo bilancio: qualche segnale di ripresa e nuovi orizzonti per l’industria locale

Nonostante le difficoltà, negli ultimi anni si sono visti segnali incoraggianti. Le aziende rimaste hanno puntato su innovazione, qualità e mercati esteri. Alcune hanno adottato metodi più sostenibili, usando materiali ecologici e seguendo i principi dell’economia circolare, una strada che sta lentamente cambiando il volto del settore.

Accanto al tessile, poi, sono cresciuti altri settori: l’agroalimentare di qualità, il turismo culturale, piccole industrie specializzate. Sono nate iniziative di formazione per aiutare lavoratori e giovani a inserirsi in nuove attività o aggiornare le proprie competenze. A livello locale e regionale non sono mancati i sostegni economici, anche se con risultati diversi a seconda delle aree e delle dimensioni delle aziende.

Insomma, il territorio cerca un nuovo equilibrio produttivo, ma la strada resta lunga. La crisi del 2017 è un monito a non ripetere gli errori del passato e a rafforzare la collaborazione tra imprese, istituzioni e realtà locali. La ripresa non è solo economica, ma riguarda anche l’identità collettiva che cambia con le trasformazioni sociali e industriali.

Oggi a Teramo: sfide ancora aperte e prospettive per il tessile

Nel 2024 la provincia di Teramo si trova a un bivio. Molte imprese tessili hanno ormai adottato nuovi modelli produttivi, ma restano problemi legati alla concorrenza globale e all’accesso ai finanziamenti. I costi, dall’energia ai materiali, pesano ancora molto. Alcune realtà riescono a espandersi all’estero, altre faticano a mantenere produzione e posti di lavoro.

Un nodo difficile è quello demografico: la forza lavoro invecchia e i giovani spesso scelgono di andarsene. Questo rischio, se non affrontato, potrebbe svuotare il settore. Per questo è fondamentale attrarre nuovi talenti e investimenti, con politiche pubbliche che incentivino innovazione e formazione continua.

C’è poi la sfida ambientale, sempre più centrale. Ridurre l’impatto della produzione tessile non è più un’opzione, ma un obbligo imposto dal mercato e dalle norme europee. Molte aziende stanno cambiando rotta, cercando materiali e tecniche meno inquinanti. Serve però un vero salto culturale, che coinvolga tutti, dal singolo imprenditore al territorio intero.

Il tessuto sociale come chiave per la rinascita

Il rilancio del polo tessile passa anche dal territorio e dalle sue comunità. Teramo ha una rete sociale che collega imprese, istituzioni e cittadini. Eventi culturali, manifestazioni sulla tradizione tessile e iniziative per valorizzare i mestieri artigianali aiutano a mantenere viva un’identità importante.

Le scuole e gli enti di formazione svolgono un ruolo chiave nel preparare i giovani a un settore che cambia in fretta. Dai corsi professionali alle collaborazioni con le aziende, si costruiscono competenze concrete e opportunità di lavoro. Anche la ricerca può aprire nuove strade, portando tecnologie all’avanguardia.

Infine, le istituzioni locali lavorano su recupero urbano, infrastrutture e supporto finanziario mirato. La rinascita del tessile è così anche la rinascita di una comunità che, nonostante le difficoltà, conserva l’orgoglio delle proprie radici e la voglia di costruire un futuro più solido e sostenibile.