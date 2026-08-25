Piattaforme digitali in crescita: broadcaster italiani perdono quota di mercato dal 78% al 57% entro il 2025

Nel giro di pochi anni, la quota di mercato dei broadcaster tradizionali in Italia è crollata dal 78% al 57%. Un segnale chiaro, che spesso sfugge a chi non segue da vicino il settore. Dietro questa perdita di terreno c’è la crescita incessante delle piattaforme globali, che hanno conquistato il comando nella distribuzione dei contenuti, nella gestione dei dati e, soprattutto, nella raccolta pubblicitaria. Non si tratta soltanto di soldi in meno: è il potere stesso dell’informazione e della cultura che sta cambiando padrone.

I ricavi dei broadcaster italiani in caduta libera

Il segnale più chiaro di questa trasformazione è proprio la riduzione dei ricavi per le emittenti tradizionali. Nel 2020, quasi quattro quinti degli introiti arrivavano da tv e radio classiche. Oggi, a cinque anni di distanza, quella percentuale si è ridotta a poco più della metà. Dietro questa frenata c’è l’avanzata delle piattaforme digitali internazionali, in grado di attirare investimenti pubblicitari più grandi e di distribuire contenuti in modo più efficace su smartphone, smart TV e internet.

Le storiche aziende italiane, pur restando protagoniste nella produzione e diffusione di programmi, hanno visto ridursi il loro margine di manovra. La sfida ora è tutta sulla capacità di integrarsi con le nuove tecnologie e di sfruttare al meglio i dati degli utenti, un terreno dove le piattaforme globali sono nettamente in vantaggio.

Piattaforme globali: padroni di contenuti, dati e pubblicità

Le piattaforme internazionali, soprattutto quelle americane ma anche alcune europee, hanno preso il controllo grazie a tre leve chiave: distribuzione capillare, gestione avanzata dei dati e raccolta pubblicitaria mirata. La distribuzione tradizionale si è frammentata, mentre il pubblico si è spostato verso i nuovi canali digitali. Qui i dati sugli utenti sono più precisi e dettagliati, il che permette di offrire agli inserzionisti un valore molto più alto rispetto ai broadcaster classici.

La pubblicità si concentra sempre di più su piattaforme capaci di fare campagne targetizzate, sfruttando algoritmi e intelligenze artificiali per affinare il messaggio. I broadcaster italiani arrancano nel recuperare terreno. Anche se provano a proporre offerte miste, tra tv lineare e digitale, la differenza in termini di investimenti e risultati resta marcata.

Cosa ci aspetta e le sfide per il futuro dei media italiani

La perdita di peso dei broadcaster tradizionali cambia le regole dell’intero sistema mediatico italiano. Le grandi piattaforme digitali non sono solo distributori, ma veri e propri centri di potere economico e dati. Nei prossimi cinque anni, le emittenti locali e nazionali dovranno innovare profondamente per non sparire, puntando su contenuti esclusivi, alleanze tecnologiche e nuovi modi per attrarre pubblicità.

Il cambiamento coinvolge tutta la filiera: dal giornalismo alle produzioni culturali, fino alla capacità di intercettare risorse economiche. I broadcaster dovranno trovare il giusto equilibrio tra la loro tradizione e l’urgenza di adeguarsi a un mercato dominato da giganti con risorse e strumenti molto più potenti.

Non solo le aziende, ma anche istituzioni e regolatori italiani sono chiamati a intervenire per garantire pluralità dell’informazione e la sostenibilità economica di un settore cruciale per la democrazia e la cultura del Paese. Il futuro dei media italiani si giocherà proprio su queste sfide delicate e decisive.