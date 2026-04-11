Marco Jacopo Bianchi detto Cosmo: la rinascita musicale tra poliamore e tardo-capitalismo in “La fonte”

“Non voglio più urlare, ma trovare una luce dentro.” Così Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, definisce il suo ultimo lavoro. Un album che sorprende per la sua chiarezza e per un tono meno rabbioso rispetto al passato. “La fonte” non scava nella tensione, ma apre varchi di pace e introspezione. I testi passano dalla critica sociale a racconti intimi, intrecciando riferimenti culturali freschi, vivi.

Con lui, la conversazione si sposta rapidamente su temi di peso: il tardo-capitalismo che ci avvolge, il poliamore come scelta di vita, le TAZ, quelle Zone Temporaneamente Autonome dove sperimentare libertà. E poi c’è la notte, fatta di matinée e hard clubbing, luoghi che ispirano una musica capace di riflettere sul singolo come parte di una comunità più ampia. Cosmo non racconta solo storie, ma dipinge un presente contraddittorio, in cui però pulsa forte il desiderio di rinascita.

Cosmo cambia rotta: dalla rabbia a una luce più calma

“La fonte” segna un passo avanti rispetto ai lavori precedenti di Cosmo, spesso più duri e critici. Qui la musica punta a creare un’atmosfera di rigenerazione, calda e pacifica. Anche i suoni seguono questa strada: synth avvolgenti, ritmi morbidi che non prevaricano, invitano a un ascolto più tranquillo e riflessivo.

Pur restando nell’ambito del pop elettronico, l’album si distingue per una delicatezza che sembra voler portare un po’ di speranza e serenità. Cosmo dimostra di avere più consapevolezza nel trasmettere messaggi positivi, senza però rinunciare a una critica netta e necessaria della società di oggi. I testi parlano di un dialogo tra individuo e collettivo, tra desideri personali e le complicazioni delle relazioni umane.

Questa luce che emerge dalle canzoni è un invito a non perdere la speranza, anche nei momenti difficili. Una scelta non scontata nel panorama musicale attuale. La musica di Cosmo diventa così un rifugio, ma anche un modo per confrontarsi con le contraddizioni di un’epoca in continuo cambiamento.

Il tardo-capitalismo sotto la lente di Cosmo

Cosmo non si limita a raccontare emozioni: il suo disco è pieno di spunti sulla realtà socio-economica che viviamo, soprattutto sul tardo-capitalismo. Con questo termine si indica un sistema che allarga senza sosta il consumo, trasformando in merce ogni aspetto della vita quotidiana. Nel disco questo tema emerge con forza, ma senza urlare.

Le parole raccontano la fatica di vivere in una società che mercifica anche i legami affettivi e le esperienze più intime. Cosmo riflette sull’alienazione e sulla voglia di autenticità, cercata attraverso modi diversi di stare insieme e condividere. L’album racconta una tensione costante fra la pressione economica e il bisogno di libertà personale.

Tra i riferimenti più evidenti ci sono le TAZ, le Zone Temporaneamente Autonome, spazi dove certe regole si sospendono per dare vita a forme alternative di convivenza e libertà. Queste idee si legano alla vita notturna e al clubbing, dove nascono spesso comunità temporanee e momenti di condivisione intensa.

Cosmo mostra così come arte e musica possano diventare strumenti di resistenza e rigenerazione, anche in un contesto sociale difficile e frammentato.

Poliamore e relazioni aperte: la visione di Cosmo

Un capitolo importante nel racconto di Cosmo riguarda le relazioni sentimentali. Nell’album e nelle sue dichiarazioni, sostiene chiaramente il poliamore, cioè la possibilità di avere legami affettivi multipli e trasparenti, basati su fiducia e comunicazione.

Questa posizione si inserisce in una critica più ampia al modello tradizionale della coppia monogamica, visto come troppo rigido e spesso esclusivo. Per Cosmo il poliamore non è solo una scelta pratica, ma un segno di libertà personale e di apertura verso modi diversi di vivere l’intimità.

La sua esperienza personale è matura e consapevole: cerca di bilanciare desideri e responsabilità. Con questo tema rompe molti stereotipi e pregiudizi, contribuendo a un dibattito pubblico più complesso e sfumato sulle forme d’amore di oggi.

Le canzoni mostrano il poliamore come terreno di sperimentazione emotiva e sociale, strettamente legato alle grandi trasformazioni culturali che attraversano il suo lavoro. Trasparenza e onestà diventano così la base per un dialogo sincero, sia a livello personale che collettivo.

La notte, il clubbing hard e la creatività di Cosmo

Cosmo si nutre della vita notturna e del clubbing, soprattutto quello hard. Le matinée e le feste in spazi intensi sono per lui più di un semplice divertimento: sono momenti di costruzione culturale e sociale.

Questi eventi rispondono al ritmo frenetico della società, offrendo una forma di libertà attraverso la musica e la condivisione. Il clubbing hard propone suoni potenti e ritmi decisi, ma anche occasioni per superare barriere personali e sentirsi parte di una comunità.

Cosmo racconta questi momenti come fondamentali per la sua creatività e crescita personale. Frequentando questi ambienti, sviluppa una sensibilità particolare verso le dinamiche di gruppo e la possibilità di creare TAZ spontanee, spazi dove mettere in discussione le regole sociali e sperimentare nuove libertà e identità.

Per lui il clubbing è anche politica: non solo estetica sonora, ma un modo per costruire reti, effimere ma significative. Questi spazi temporanei diventano così laboratori di sperimentazione e confronto, in linea con le tematiche di “La fonte”.

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Marco Jacopo Bianchi, detto Cosmo, con “La fonte” si conferma un artista molto legato al suo tempo, capace di tradurre in musica la complessità del presente senza perdere di vista la possibilità di rinascere. Il disco si presenta come un invito a riflettere, per chi vuole interrogarsi sull’oggi e ritrovare dentro di sé uno spazio di luce e armonia.