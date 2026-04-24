Muse pubblicano Cryogen, il nuovo singolo dall’album The Wow! Signal in uscita a giugno

Il nuovo singolo dei Muse, “Cryogen”, è arrivato come un colpo secco nel panorama rock. È il terzo estratto dall’album “The Wow! Signal”, in uscita a giugno 2024, e conferma la loro voglia di spingere oltre ogni limite. Tra elettronica pulsante e atmosfere da grande spettacolo, la canzone racconta un dolore gelido, quello di un cuore spezzato da una “regina di ghiaccio”. Un’immagine forte, quasi scientifica, che sintetizza tutto in una frase: “questa ragazza è azoto”. Così si descrive un legame fatto di distanza e indifferenza, un isolamento che brucia più del freddo.

“Cryogen”: il nuovo singolo e il suo significato

“Cryogen” si inserisce perfettamente nell’evoluzione sonora e tematica che i Muse stanno portando avanti da qualche album a questa parte. Il titolo richiama la criogenia, il congelamento, e già anticipa il tema centrale: l’idea di sentimenti gelati, bloccati, incapaci di sciogliersi. L’azoto, elemento comune ma estremamente freddo e inerte, diventa la chiave per raccontare un dolore che si trasforma quasi in uno stato fisico, una materia solida sotto pressione.

Musicalmente il pezzo è potente e coinvolgente, un mix ben calibrato di melodie e suoni elettronici che cattura l’attenzione dall’inizio alla fine. La voce di Matt Bellamy si staglia su un tappeto di sintetizzatori e chitarre elettriche, mantenendo quella carica emotiva che da sempre contraddistingue la band. Il testo è asciutto, senza fronzoli, e punta tutto su immagini forti e metafore essenziali, evitando sentimentalismi troppo facili.

Tour europeo in autunno: le tappe e cosa aspettarsi

Dopo l’uscita di “The Wow! Signal”, i Muse partiranno per un tour europeo in autunno. Le date toccano alcune delle principali città del continente, con l’obiettivo di portare dal vivo il nuovo materiale, inclusi “Cryogen” e gli altri singoli già pubblicati.

I fan sono carichi e curiosi di sentire come i brani, con la loro miscela di elettronica e rock, prenderanno vita sul palco. Naturalmente non mancheranno i grandi classici, ma l’attenzione sarà tutta sulle novità e sulla nuova direzione musicale della band. Le date sono state annunciate ufficialmente e il tour toccherà palazzetti e grandi arene, segno di una richiesta che non accenna a calare.

Sarà l’occasione per vedere da vicino questa fase creativa più sperimentale dei Muse, ma anche per respirare quell’energia che li ha resi una delle band rock più amate degli ultimi vent’anni. Il concerto promette scenografie di grande impatto e una produzione immersiva che farà da cornice a un album dalle molte sfumature.

“The Wow! Signal”: un nuovo capitolo nella storia dei Muse

Con “The Wow! Signal” i Muse confermano la loro voglia di innovare, mantenendo però quel filo conduttore che li lega a venticinque anni di carriera. Da un rock più tradizionale sono passati a sonorità elettroniche e progressive, con influenze dalla fantascienza, temi sociali e storie personali complesse. Il titolo dell’album prende spunto da un segnale radio captato nel 1977, che ha alimentato il mistero sul possibile contatto con forme di vita extraterrestri. Un richiamo all’ignoto e al vasto universo che si sposa con le atmosfere del disco.

Questo lavoro è un passo avanti verso un sound moderno, capace di parlare ai gusti di oggi senza perdere l’epicità e la riflessione che hanno sempre contraddistinto i Muse. Le canzoni raccontano stati d’animo tormentati e contraddittori, fondendo il tema del segnale extraterrestre con storie di relazioni umane. Una scrittura che lavora su più livelli, stimolando più di una semplice emozione superficiale.

Con “Cryogen” la band ribadisce la sua cifra stilistica, mescolando tecnica e testi che invitano a riflettere. Il gioco di contrasti — freddo e caldo, distacco e passione, chimica e sentimento — rende “The Wow! Signal” un progetto complesso e destinato a lasciare il segno nel panorama musicale di quest’anno.

Il 2024 vedrà i Muse protagonisti non solo con un album ambizioso, ma anche con un tour che conferma la loro capacità di calamitare l’attenzione dal vivo, portando avanti una delle produzioni più rilevanti della musica alternativa internazionale.