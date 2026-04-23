Corfù Trail 2026: l’itinerario di 180 km per scoprire l’isola greca lontano dal turismo di massa

Quattro milioni di turisti in un’isola che conta appena centomila abitanti: è il dato che racconta la vera sfida di Corfù nel 2025. Spiagge stipate, strade intasate, e un’infrastruttura che fatica a reggere il peso di un turismo di massa. Ma c’è un altro modo per scoprire l’isola, ben lontano dalla ressa. Il Corfù Trail, un percorso di 180 chilometri che si snoda tra colline silenziose, villaggi antichi e panorami ancora intatti. Nel 2026 festeggerà 25 anni, offrendo a chi lo percorre un’esperienza lenta, autentica: camminare, sostare in piccole pensioni familiari, gustare piatti tradizionali, entrare nel cuore vero di Corfù.

Corfù Trail: 180 chilometri da sud a nord lungo l’anima nascosta dell’isola

Il Corfù Trail parte da Kavos, nel sud, e arriva fino ad Agios Spyridon, nel nord dell’isola. Sono circa 180 chilometri che attraversano paesaggi poco frequentati dal turismo di massa. Si lascia da parte la costa orientale, sempre affollata, per spingersi verso l’ovest, più selvaggio e meno battuto. Il percorso sale dalle pianure vicine al mare, passa per la valle di Ropa e si arrampica fino alle montagne del nord, offrendo panorami che cambiano gradualmente dal blu del mare ai verdi dei rilievi.

Chi vuole può chiudere il cammino in poco più di una settimana, coprendo 8-20 chilometri al giorno a passo sostenuto. Ma molti preferiscono fermarsi spesso, godersi ogni tappa con calma. Negli ultimi anni i servizi si sono moltiplicati: si può lasciare il bagaglio a operatori specializzati e camminare più leggeri. Si dorme in pensioncine, piccoli hotel o case di famiglia, spesso sopra taverne tradizionali. Qui si incontrano i residenti, si assaggiano piatti fatti con ingredienti locali e di stagione.

Il Corfù Trail è un modo per scoprire un’isola diversa da quella delle spiagge affollate. Un invito a immergersi nella natura, nella storia e nella vita quotidiana di Corfù, lontano dai circuiti turistici più battuti.

Le tappe da non perdere: tra natura, storia e sapori di Corfù

Il cammino parte da Lefkimmi, un centro che non è solo un villaggio, ma una comunità dove il turismo è ancora discreto. Qui si respira la vita reale dell’isola, fatta di lavoro e abitudini quotidiane, lontana dal chiasso delle mete più turistiche.

Poco più avanti, a Prasoudi, c’è l’ulivo Mitéra, un albero stimato intorno ai 1.500 anni, simbolo di un legame profondo tra natura e storia.

A Sinarades si trova un piccolo museo folkloristico ospitato in una casa ottocentesca. L’ingresso è semplice, ma dentro si può fare un salto nel passato, tra oggetti di uso quotidiano e abiti di un tempo, un vero tuffo nella vita contadina delle generazioni passate.

Salendo verso nord, a Sokraki si può assaggiare la ginger beer fatta ancora a mano, secondo una ricetta tradizionale a base di acqua, limone, zucchero e zenzero. Qui i sapori di una volta sono ancora vivi grazie a pochi artigiani che portano avanti la tradizione.

Old Perithia, un villaggio medievale abbandonato a metà Novecento e poi lentamente restaurato, è un luogo unico dove si può mangiare in taverne semplici tra le rovine, con vista sulle montagne del Pantokrator, il punto più alto di Corfù. La cucina è fatta di piatti semplici ma gustosi: dallo stufato piccante tsigareli alle erbe selvatiche saltate, fino alle torte fatte in casa, racconti di una tradizione povera ma ricca di sapore.

Sulla costa occidentale c’è Mirtiotissa, una spiaggia piccola e leggendaria per la storia che la lega a Odisseo, arenatosi proprio lì. Anche se in alta stagione si riempie di visitatori, il posto mantiene un fascino tutto suo che invita a fermarsi.

La fine del percorso porta nell’area di Erimitis, una penisola rimasta fuori dalle grandi trasformazioni per via della sua funzione militare. La presenza di una base navale e la vicinanza all’Albania, a meno di quattro chilometri, hanno preservato questo tratto di costa per decenni. Ma dal 2012 una parte è passata a investitori stranieri e si riapre il dibattito su come bilanciare tutela ambientale e sviluppo economico.

Il Corfù Trail è un invito a scoprire una Corfù diversa, più nascosta e autentica, dove natura, storia e tradizione si intrecciano. Un’esperienza da vivere lentamente, un passo dopo l’altro.