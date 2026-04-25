Il regista di Leaving Neverland accusa il biopic su Michael Jackson: «Peggio di Jeffrey Epstein»

Dan Reed non le manda certo a dire. Il regista di Leaving Neverland ha preso di mira il nuovo biopic su Michael Jackson, definendolo «peggio di Jeffrey Epstein». Un’accusa pesante, che non si limita a criticare il film, ma punta il dito contro l’assenza di qualsiasi riferimento alle gravi accuse di abusi su minori che hanno segnato la carriera del Re del Pop. Per Reed, questa scelta non è casuale: sarebbe proprio quella fama quasi intoccabile a rendere Jackson ancora più pericoloso, un paradosso che il film ignora del tutto.

Dan Reed: il biopic mette la polvere sotto il tappeto

Dan Reed, documentarista britannico esperto di scandali e vicende giudiziarie, non le manda certo a dire. Il suo principale rimprovero al biopic su Jackson riguarda la totale assenza di un confronto serio con le accuse di abusi sessuali su minori che hanno gravato sul cantante per anni. Reed denuncia come il film scelga di ignorare volutamente testimonianze e indagini, dipingendo un ritratto edulcorato, quasi a mitizzare una figura che invece è molto più complessa.

Il regista punta il dito sull’effetto che questa narrazione può avere sul pubblico. «Taci su queste accuse», ha detto in un’intervista a Rolling Stone Italia nel 2024, «è un modo per sminuire la sofferenza delle vittime e distorcere la realtà storica». Nel suo documentario Leaving Neverland invece, ha raccontato una versione coraggiosa e dettagliata, con testimonianze dirette delle persone coinvolte. Per Reed, quello è un dovere morale che il biopic si è rifiutato di rispettare.

Ma non è tutto. Reed critica anche l’immagine quasi intoccabile di Jackson che il film cerca di costruire. A suo avviso, un approccio simile ignora la complessità del personaggio e il peso degli scandali che lo hanno travolto. Il paragone più pesante riguarda proprio la connessione con Epstein: mentre Epstein è stato accusato apertamente, Jackson «peggio» perché ha mantenuto un’aura pubblica che gli ha permesso di sfuggire a condanne concrete.

Michael Jackson tra giustizia e polemiche mediatiche

Le accuse di abusi su minori che hanno coinvolto Michael Jackson sono un nodo ancora aperto, che da decenni divide opinione pubblica, media e giustizia americana. Negli anni ’90 e nei primi 2000, il cantante è stato sotto inchiesta e processo, con esiti spesso tra assoluzioni e accordi extragiudiziali. Ma il dibattito sulla sua colpevolezza resta acceso.

Il documentario Leaving Neverland ha riacceso la discussione nel 2019, portando alla luce nuove testimonianze di due uomini che hanno raccontato di essere stati abusati da Jackson da bambini. Il film ha diviso l’opinione pubblica, facendo emergere la figura controversa dell’artista. In questo quadro, Dan Reed ha dato voce alle presunte vittime, sottolineando le zone d’ombra che il biopic ha scelto di ignorare.

Il biopic, infatti, sembra aver puntato tutto sull’aspetto celebrativo, concentrandosi sul talento e sulla vita personale di Jackson, tralasciando le ombre più scure. Questa scelta non è passata inosservata: esperti, giornalisti e attivisti hanno criticato duramente il film, sostenendo che evitare temi così delicati rischia di alimentare una narrazione superficiale che non rende giustizia né alle vittime né alla verità.

L’intervento di Reed si inserisce quindi in un dibattito ancora acceso, che coinvolge giustizia, media e opinione pubblica. Secondo lui, il biopic rischia di oscurare una verità che aspetta ancora risposte definitive, perpetuando un mito senza confrontarsi davvero con i fatti.

Le ricadute sociali di una narrazione incompleta

Il modo in cui i media e le biografie sullo schermo raccontano personaggi come Michael Jackson ha un peso enorme sulla percezione pubblica. Scegliere di ignorare o minimizzare le accuse di abusi non influisce solo sul ricordo dell’artista, ma anche sul modo in cui la società affronta temi delicati come la protezione dei minori e la lotta agli abusi.

Nel caso di Jackson, il silenzio o la riduzione delle accuse nel biopic rischia di alimentare una negazione collettiva, dove il successo e la fama oscurano comportamenti gravi rimasti impuniti. Oggi, in un’epoca digitale, ogni film o serie diventa fonte principale di informazione per milioni di persone, per cui il rischio di distorsione è alto.

Dan Reed insiste proprio su questo punto: raccontare la verità con onestà è fondamentale per evitare che casi come quelli di Jackson o Epstein vengano banalizzati o giustificati da una patina di celebrità. Serve un equilibrio più rigoroso tra celebrare il talento artistico e assumersi la responsabilità etica della narrazione.

Questo tema è al centro del dibattito pubblico, dove le vittime chiedono riconoscimento e giustizia. Ignorare queste richieste significa alimentare una cultura di silenzio e omertà, che ostacola ogni progresso nella lotta contro gli abusi. I media hanno quindi un ruolo cruciale nel mantenere alta l’attenzione e nel raccontare una storia completa, anche quando è scomoda.

La critica di Dan Reed non è solo un attacco a un film, ma un richiamo a riflettere sulla responsabilità di chi racconta storie culturali e sulla necessità di proteggere chi ha subito soprusi. Senza questo equilibrio, ogni biografia rischia di diventare un racconto a senso unico, incapace di restituire la complessità e la gravità dei fatti.