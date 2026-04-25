Black Sabbath recuperano i demo originali del 1969 registrati come Earth: possibile nuova pubblicazione in arrivo

Nel 1969, quando ancora si facevano chiamare Earth, i Black Sabbath misero su nastro alcuni demo che oggi sono considerati pietre miliari del metal. Quei nastri, però, sono rimasti nascosti per decenni nelle mani di Jim Simpson, il loro primo manager. Dopo anni di contese legali, la band ha finalmente ripreso il controllo di quelle registrazioni, grazie a un accordo raggiunto fuori dal tribunale. È stata una battaglia lunga e intensa, mentre i fan restano in attesa di scoprire cosa accadrà a queste tracce ritrovate.

Da Earth a Black Sabbath: i demo che hanno fatto la storia

Era il 1969, quando Tony Iommi, Ozzy Osbourne e gli altri ancora si facevano chiamare Earth. In quegli anni decisivi registrarono una serie di demo che oggi raccontano molto delle origini di un genere che avrebbe cambiato la musica. Questi brani non sono solo un pezzo di storia per i fan, ma anche un documento prezioso per chi studia il rock. Jim Simpson, che all’epoca li seguiva come manager, si trovò a custodire questo materiale. Da allora, però, le registrazioni sono rimaste lontane dalla band. Considerando che tanto di quel periodo è andato perso, quei demo sono una testimonianza di valore enorme.

La lunga battaglia legale con Jim Simpson

Il possesso di quei nastri ha scatenato una lunga disputa tra i Black Sabbath e Jim Simpson. Al centro del conflitto c’era la proprietà dei nastri originali e i diritti sulle registrazioni. La band, ormai un nome di primo piano a livello mondiale, ha sempre voluto riprendersi quel patrimonio per motivi artistici e storici. Simpson, invece, sosteneva di essere il legittimo proprietario. Questo braccio di ferro ha bloccato qualsiasi possibilità di pubblicare ufficialmente quei demo. Solo negli ultimi mesi del 2024 le parti hanno trovato un’intesa riservata che ha messo fine alla querelle. I dettagli dell’accordo non sono stati resi noti, ma ora i Black Sabbath hanno di nuovo in mano quei nastri.

Possibili uscite e nuovi progetti in vista

Con i demo tornati in loro possesso, si aprono nuovi scenari per la band e i fan. Sharon Osbourne, moglie di Ozzy e figura chiave nella gestione della carriera del gruppo, ha lasciato intendere che non è esclusa una futura pubblicazione di questo materiale storico. Il valore artistico e documentale di quelle registrazioni è enorme e potrebbe attirare molta attenzione. Una raccolta ufficiale o un’edizione speciale darebbero modo di riscoprire le origini di un genere che ha segnato la musica contemporanea. Finora, le complicazioni legali e la contrapposizione con la casa discografica hanno bloccato tutto. Ora, con l’accordo, gli eredi della formazione originale potranno gestire direttamente quel patrimonio.

Il valore storico dei demo per il metal

Quei nastri sono più di semplici registrazioni artigianali degli anni Sessanta. Raccontano l’inizio di un suono potente e oscuro, destinato a cambiare per sempre la scena musicale. I riff che oggi sono considerati pietre miliari dimostrano l’intuizione di Tony Iommi e la forza vocale di Ozzy Osbourne, quando la band era ancora agli esordi. Questo materiale va oltre il valore commerciale: per gli storici del rock e gli appassionati è una fonte primaria per capire i momenti chiave di una svolta epocale. Riscoprire quei demo significa tornare a un momento di grande creatività e trasformazione sonora.

L’impatto del recupero dei demo sulla musica di oggi

Il ritorno di questi nastri arriva in un periodo in cui la musica guarda sempre più al passato, rivalutando archivi e edizioni speciali. Oggi, molte etichette indipendenti, collettivi e istituzioni si dedicano a conservare la memoria artistica. Il recupero di questi demo potrebbe dare vita a nuove iniziative, mostrare al pubblico un lato inedito della band e ispirare nuove produzioni. Gli ultimi anni hanno visto crescere l’interesse per gli archivi sonori, e per i Black Sabbath poter lavorare su materiale così antico significa restituire ai fan un pezzo autentico e originale della storia del rock.

La lunga battaglia con Jim Simpson si chiude dunque con una vittoria storica per i Black Sabbath, che tornano a controllare un capitolo fondamentale della loro carriera. Il futuro di quei demo resta aperto a sorprese per gli appassionati di tutto il mondo.