Michele Braga su HBO Max: la musica nei film e serie solo quando è davvero necessaria

La musica deve parlare senza urlare, dice Michele Braga, mentre racconta il suo lavoro su “In Utero”, la nuova serie originale di HBO Max. Non è un caso che il suo nome sia ormai una garanzia nel panorama italiano delle colonne sonore. Dopo film come “Lo chiamavano Jeeg Robot” e “Dogman”, Braga ha fatto il salto verso le serie TV, mantenendo intatto quel suo equilibrio sottile tra tecnica e sentimento. Con “In Utero” si è trovato davanti a una sfida diversa, ma il suo approccio, fatto di rigore e sensibilità, rimane lo stesso. E il risultato si sente, nota dopo nota.

Dal cinema alle serie: un cambio di ritmo da non sottovalutare

Braga è stato una presenza fissa in molti film italiani degli ultimi anni, portando una miscela di elettronica e suoni più tradizionali che ha segnato il lavoro di diversi registi. Ora, con “In Utero” e la serialità di HBO Max, ha dovuto ripensare il suo approccio alla musica.

La serie richiede tempi diversi: non più un film di due ore con una storia che si sviluppa tutta insieme, ma episodi da mezz’ora o poco più, con un racconto che si prende il suo tempo. La musica, dice Braga, deve stare al passo senza appesantire, entrare e uscire con naturalezza, sostenere anche le scene più delicate o cariche di tensione senza mai sopraffarle.

Questo cambiamento gli ha permesso di affinare uno stile più essenziale, dove la musica accompagna solo quando serve davvero. Niente sottofondo costante, ma tocchi puntuali e mirati, che valorizzano il racconto senza invadere.

Dietro le quinte della creazione musicale di “In Utero”

Per trovare la giusta atmosfera, Braga ha lavorato a stretto contatto con immagini e sceneggiatura fin dall’inizio. Ha cercato di entrare nella testa dei personaggi, per cogliere ogni sfumatura e non interferire con la storia, ma anzi farla risaltare nei momenti chiave.

Il suo è un approccio sobrio, con poche melodie nette e molte texture sonore che sostengono la scena senza rubare la scena. Spesso si ispira al silenzio degli ambienti, cercando modulazioni delicate che accompagnino lo spettatore senza distrarlo. Aspetta il momento giusto per far partire la musica, quella che sottolinea senza opprimere.

Braga utilizza una miscela di strumenti digitali e acustici per dare movimento ed espressività. Durante le sessioni di lavoro registra spesso improvvisazioni, da cui emergono idee preziose. La colonna sonora cresce in parallelo con il montaggio, adattandosi a tagli e cambiamenti.

Fondamentale è anche il rapporto con registi e produttori: spesso arrivano indicazioni precise su cosa enfatizzare o lasciare in secondo piano. L’obiettivo finale è un equilibrio perfetto tra suono e immagine, senza che nessuno dei due prenda il sopravvento.

La musica italiana tra cinema e serie: un’evoluzione in atto

Il passaggio di compositori come Braga dal cinema alle serie TV racconta una trasformazione nel panorama audiovisivo italiano. Le piattaforme digitali hanno aperto nuove strade, spingendo verso una musica più flessibile e meno scontata.

Oggi, nelle serie, la musica non è più solo un accompagnamento, ma diventa parte integrante della narrazione: a volte sparisce quasi del tutto, altre volte prende il ruolo da protagonista. Questo richiede compositori capaci di modulare il proprio lavoro su più episodi, rispettando tempi e sviluppi diversi dal film tradizionale.

“In Utero” ne è un esempio chiaro: Braga porta un linguaggio sonoro originale e misurato, che tiene conto della complessità della serialità senza perdere le radici nel cinema d’autore italiano. Il confronto con registi e tecnici ha portato a un’attenzione nuova per ogni dettaglio sonoro.

Questa evoluzione riflette anche un cambiamento culturale più ampio: la musica nelle serie TV diventa un elemento fondamentale per definire lo stile e l’identità del prodotto. Michele Braga è tra i protagonisti di questa nuova stagione creativa, mettendo a frutto la sua esperienza per costruire atmosfere, tensioni e profondità.

Le serie italiane, arricchite da un lavoro sonoro come quello di Braga, aprono così una nuova frontiera nella narrazione audiovisiva, dove ogni nota è calibrata, ogni silenzio conta tanto quanto le parole degli attori. La musica diventa racconto, senza mai perdere quella sottigliezza che distingue i grandi compositori.