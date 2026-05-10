Vivere 3 anni a bordo: la crociera residenziale che ti fa girare il mondo senza fare le valigie

Immaginate di svegliarvi ogni mattina con il suono delle onde, senza dover fare e disfare valigie o correre dietro a un itinerario serrato. È quello che sta vivendo chi ha scelto di salpare a bordo della Odyssey, una nave che non si limita a solcare i mari, ma offre un’esistenza itinerante lunga tre anni. Villa Vie Residences ha messo in piedi “My Global Adventure”, un progetto che porta a toccare oltre 130 paesi e più di 400 porti, un vero giro del mondo senza pause. Non si tratta di una semplice crociera, ma di una vita in continuo movimento, dove lavoro e avventura si intrecciano sotto cieli sempre nuovi.

Tre anni sulla Odyssey: tra casa e avventura

Villa Vie Residences ha voluto andare oltre la classica crociera turistica. “My Global Adventure” è pensata per chi vuole rompere con la routine e immergersi nel mondo a lungo, alternando soste lunghe e itinerari studiati per scoprire davvero i luoghi visitati. A bordo si vive in residenze private, arredate con cura e dotate di tutto ciò che serve: ristoranti, intrattenimento, Wi-Fi per lavorare ovunque, spazi comuni dove incontrare gli altri. Più che una vacanza, è uno stile di vita che mette insieme il comfort di casa con l’emozione di navigare tra continenti e mari.

Il progetto si rivolge a pensionati, nomadi digitali, viaggiatori incalliti e a chiunque voglia un modo di vivere lontano da hotel e prenotazioni continue. Invece di cambiare casa ogni pochi mesi o passare ore in aeroporto, si apre una nuova dimensione dove il mondo è il panorama dalla finestra della propria cabina. A guidare questa idea c’è Mikael Petterson, presidente di Villa Vie Residences, che sottolinea come “My Global Adventure” rappresenti un modo completamente nuovo di vedere il pianeta, ben diverso dalle solite crociere.

Dall’America Latina al Pacifico: l’itinerario intorno al mondo

Il percorso di “My Global Adventure” conta oltre 400 porti in 130 paesi, passando da mete classiche a destinazioni meno battute. Si parte dall’America Latina con città come Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cartagena e Valparaíso, si raggiunge l’Antartide e si attraversa il Canale di Drake. Poi si naviga nel Mediterraneo, con tappe a Barcellona, Venezia, Costiera Amalfitana e Santorini, per proseguire verso il Nord Europa, con i fiordi norvegesi, l’Islanda e le capitali scandinave.

Il viaggio continua in Africa e nell’Oceano Indiano, con soste a Cape Town, Zanzibar, Seychelles e Mauritius. In Medio Oriente e India si visitano Dubai, Petra e Varanasi. Nel Sud-Est asiatico si va fino a Bangkok, Bali e alla baia di Ha Long. L’Asia orientale comprende Tokyo, Kyoto e Shanghai; da qui si attraversa il Pacifico con Australia, Nuova Zelanda e isole come Bora Bora e Fiji. Si chiude il cerchio sulle Americhe con New York, Alaska, Cuba e Belize.

Il programma non punta a visite lampo, ma a dare tempo per immergersi nelle culture, combinando avventura e il comfort di una casa sempre a disposizione. La partenza è possibile da sei porti diversi, con date tra il 2026 e il 2027: da Singapore a Lisbona, passando per Barcellona, Colombo e Nassau.

Quanto costa vivere tre anni in mare aperto

Il prezzo che ha attirato l’attenzione è di 99.999 dollari a persona per una cabina interna, circa 77 euro al giorno. Chi vuole una residenza con vista mare può aggiungere 10.000 dollari, poco più di 8.500 euro.

Non è un’offerta low cost, ma nemmeno fuori portata se si pensa a tutto quello che include: una casa su misura che si sposta continuamente, senza costi extra come affitti, bollette, trasporti o hotel. Per molti, vivere viaggiando potrebbe essere un’alternativa economica, o addirittura più vantaggiosa, rispetto alla vita tradizionale.

La nave Odyssey offre anche spazi per sport, piscina, ristoranti e una connessione internet affidabile, permettendo di vivere pienamente anche lontano da casa. L’idea è di unire mobilità e qualità della vita, proponendo una nuova strada per chi cerca un modo diverso di vivere o di viaggiare a lungo.