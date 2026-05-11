Dua Lipa fa causa a Samsung: 15 milioni di dollari per uso non autorizzato della sua immagine

Negli Stati Uniti, una battaglia legale tra Dua Lipa e Samsung ha catturato l’attenzione. La popstar accusa il gigante sudcoreano dell’elettronica di aver utilizzato la sua immagine sulle confezioni di alcuni televisori, senza alcuna autorizzazione. Non si tratta di un dettaglio da poco: quelle scatole, distribuite in tutto il mondo, mostrano la cantante ovunque, senza che lei ne abbia tratto alcun beneficio economico. Una questione che scuote il rapporto tra celebrità e grandi aziende.

L’immagine incriminata e il cuore della causa

Il procedimento, avviato nel 2024, punta il dito contro l’uso improprio di una foto di Dua Lipa. Secondo la denuncia, Samsung ha messo quella fotografia sulle confezioni di certi modelli di TV senza chiedere il consenso né versare un soldo all’artista. L’immagine scelta era probabilmente pensata per attirare un pubblico giovane, sfruttando la popolarità della cantante per creare un legame immediato con i consumatori.

Ma Dua Lipa sostiene che “non c’è mai stato nessun accordo, né ufficiale né informale, con Samsung o i suoi rappresentanti”. Da qui la questione centrale: il diritto all’immagine e il divieto di sfruttamento commerciale senza autorizzazione. Usare una foto senza permesso significa violare la privacy e i diritti d’autore, con conseguenze anche economiche.

Il conto salato: 15 milioni di dollari richiesti da Dua Lipa

Uno dei punti chiave della causa è la richiesta di risarcimento: gli avvocati di Dua Lipa chiedono a Samsung almeno 15 milioni di dollari. Una cifra che tiene conto di vari fattori: la diffusione globale delle confezioni, il tempo in cui l’immagine è stata utilizzata e il valore commerciale che la popstar rappresenta nel mondo dello spettacolo e della pubblicità.

I legali sottolineano anche che Samsung non ha mai concesso a Dua Lipa alcun controllo creativo sull’uso della foto, mettendo a rischio la sua immagine pubblica. Si stanno ancora valutando i danni economici e reputazionali, ma la cifra in ballo è già significativa anche su scala internazionale per casi simili.

Samsung nel mirino: cosa rischia l’azienda

Questa causa mette sotto i riflettori un tema delicato: l’uso delle immagini di personaggi famosi nelle campagne pubblicitarie. L’esempio di Dua Lipa ricorda quanto sia fondamentale avere contratti chiari e autorizzazioni precise prima di usare una foto per fini commerciali.

Se l’accusa dovesse essere confermata, Samsung non rischia solo una multa salata, ma anche un danno d’immagine non da poco. Il caso potrebbe diventare un precedente importante per il settore, spingendo aziende e artisti a prestare più attenzione ai diritti sull’immagine.

Nel mondo dell’elettronica, dove la concorrenza è feroce e i dettagli contano, errori simili possono costare caro, sia in termini economici che di reputazione. La battaglia legale è ancora aperta e nei prossimi mesi potrebbero arrivare sviluppi decisivi. Intanto, altre star e società osservano con interesse: la tutela dell’immagine, specie nell’era digitale, è un tema che non accenna a perdere importanza.