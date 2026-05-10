Perché i finestrini degli aerei sono ovali? La sorprendente ragione ingegneristica dietro il design di sicurezza

Nel 1954, un incidente aereo segnò una svolta decisiva nel design degli aerei: un velivolo si disintegrò in volo a causa di una crepa che partiva da un finestrino con angoli troppo spigolosi. Da allora, i finestrini non sono più quadrati o rettangolari, ma arrotondati. Non si tratta di una scelta estetica, ma di una questione di sicurezza. Quegli angoli smussati riducono lo stress sul metallo, evitando che si formino crepe letali. Dietro a quei piccoli oblò si nasconde una lunga storia di errori, studi e innovazioni che hanno rivoluzionato l’ingegneria aeronautica.

Finestrini rettangolari e pressioni: cosa è cambiato dagli anni Trenta agli anni Cinquanta

Negli anni Trenta e Quaranta, i finestrini degli aerei erano per lo più rettangolari. All’epoca, i voli si svolgevano a quote basse e a velocità moderate, condizioni che non mettevano troppo sotto pressione la fusoliera. La pressione esterna era simile a quella interna, quindi la forma dei finestrini non influiva molto sulla resistenza dell’aereo.

Poi arrivarono gli anni Cinquanta e tutto cambiò. Con l’avvento degli aerei a reazione, si iniziò a volare molto più in alto e più veloce. Volare in quota alta permetteva di risparmiare carburante e accorciare i tempi di viaggio grazie all’aria più rarefatta, ma portava con sé problemi nuovi e più complicati.

Il nodo principale era la pressurizzazione della cabina. A grandi altitudini la pressione esterna cala molto, mentre dentro la cabina deve restare stabile per garantire sicurezza e comfort. Questa differenza crea forti tensioni sulla struttura, specialmente in corrispondenza di spigoli e angoli. I finestrini rettangolari, con i loro angoli vivi, diventavano un punto debole su cui la pressione si concentrava pericolosamente.

Il disastro del Comet: quando i finestrini rettangolari si rivelarono un rischio mortale

Un caso emblematico fu quello del de Havilland Comet, il primo aereo di linea a reazione degli anni Cinquanta. A prima vista sembrava un gioiello: veloce, elegante, il futuro dell’aviazione. Ma dietro l’apparenza nascondeva un problema grave.

Alcuni esemplari del Comet esplosero in volo, causando tragedie. Le indagini accertarono che i finestrini rettangolari erano tra i colpevoli. Quegli angoli netti erano veri e propri punti di concentrazione dello stress meccanico. Dopo ripetuti cicli di pressurizzazione, si formavano microfratture invisibili a occhio nudo.

Quelle crepe si allargavano nel tempo, indebolendo la struttura fino a provocare rotture improvvise e disastri. La fatica del materiale, accentuata proprio dagli spigoli dei finestrini, costò vite e spinse l’industria a ripensare il design degli oblò e della fusoliera stessa.

Finestrini arrotondati: la svolta che ha salvato gli aerei

La soluzione, alla fine, fu semplice e geniale: eliminare gli angoli per far distribuire meglio le sollecitazioni. I finestrini arrotondati hanno cambiato le regole del gioco. La pressione interna si distribuisce in modo uniforme su tutta la superficie curva, evitando accumuli pericolosi di tensione.

In più, la fusoliera degli aerei è progettata come un cilindro, la forma migliore per resistere alla differenza di pressione tra interno ed esterno. Inserire finestrini con spigoli taglienti in questa struttura avrebbe rotto l’armonia e creato punti deboli. Gli oblò arrotondati si integrano invece perfettamente, mantenendo solida la struttura.

Da allora, tutti i costruttori di aerei civili e militari hanno adottato questa soluzione. Nessun modello moderno ha più finestrini con angoli vivi, dopo le dure lezioni degli anni Cinquanta. La storia della forma dei finestrini è la prova concreta di come l’ingegneria abbia saputo trasformare un problema in una vittoria per la sicurezza aerea.